RIFORMA PENSIONI/ Parte dell’Iva per gli assegni futuri ai giovani (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, LE PAROLE DI GALASSO

Uno dei temi di riforma pensioni che ricorrono spesso nel dibattito è quello relativo al futuro previdenziale dei giovani. In un articolo pubblicato su Il Sole 24 Ore, Vincenzo Galasso ricorda che “con Quota 100 e con il blocco dell’adeguamento dell’età di pensionamento alla speranza di vita, lo scorso anno si è tolto ai giovani per dare agli anziani”. Eppure i giovani non hanno protestato. Forse in parte perché non si preoccupano del futuro pensionistico e in parte perché, spiega il Professore di Economia politica alla Bocconi, “forse non sanno come funziona il nostro sistema pensionistico a ripartizione e non si rendono conto che i regali di oggi sono pagati a debito – e toccherà a loro pagare il conto”.

L’ESEMPIO DELLA SVIZZERA

Per quanto riguarda l’idea di una pensione di garanzia per i giovani, Galasso ricorda che in Svizzera già nel 1948 era stato creato il fondo di compensazione Avs, con il compito di “integrare il finanziamento delle pensioni future. Il fondo Avs è nato quindi per compensare gli squilibri creati dalle dinamiche demografiche”. Tale fondo è stato alimentato dagli avanzi di bilancio del sistema pensionistico. Ora il problema per l’Italia è proprio capire dove reperire le risorse per una pensione di garanzia. “Sempre la vicina Svizzera dedica una piccola parte del gettito dell’Iva al finanziamento delle pensioni. Potrebbe essere un’idea. Forse ancora più rilevante è il disegno di un eventuale fondo di compensazione. Se si vogliono aiutare i giovani è necessario che la missione del fondo sia di garantire le risorse e di farle fruttare. Obiettivo che mal si sposa con fondi autoctoni, costretti magari a investire in Alitalia”, conclude Galasso.

