RIFORMA PENSIONI/ Riscatto laurea, chi può presentare domanda (ultime notizie)

RIFORMA PENSIONI, IL RISCATTO AGEVOLATO

La riforma pensioni ha introdotto una forma di riscatto agevolato della laurea che ha riscosso un certo successo e che ha anche rilanciato il riscatto “standard”, che può aiutare ad avvicinare il traguardo della quiescenza. L’Inps ha messo anche a disposizione sul suo sito un simulatore per aiutare a capire quanto può costare riscattare gli anni di studi ai fini pensionistici. Come ricorda il sito di Ipsoa, “la domanda di riscatto del corso di studi universitari può essere presentata dal diretto interessato o dal suo superstite o, entro il secondo grado, dal suo parente e affine. In tutti i casi, l’onere versato è detraibile dall’imposta lorda nella misura del 50%, con una ripartizione in 5 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento e in quelli successivi”. Inoltre, “nel caso in cui la domanda debba essere presentata dal diretto interessato o dai superstiti, si deve seguire la procedura online sul portale Inps attraverso il servizio dedicato” oppure tramite call center o patronati.

LA RATEIZZAZIONE DELL’ONERE

In caso la domanda “venga presentata dal parente o affine, è necessario che acquisire, in fase di presentazione della stessa, il consenso del soggetto interessato”. Viene anche ricordato che l’onere per il riscatto “può essere rateizzato per un massimo di 120 rate mensili in 10 anni senza interessi. Nel caso in cui, però, il riscatto risulti necessario per permettere al richiedente di accedere a trattamento pensionistico, l’interessato dovrà versare l’intero importo prima della decorrenza della pensione stessa (ad eccezione dei dipendenti pubblici)”.

