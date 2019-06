Riforma pensioni/ Ultime notizie. Elsa Fornero critica Quota 100

RIFORMA PENSIONI, ELSA FORNERO CRITICA QUOTA 100

A margine del convegno “L’Italia in Europa: l’onere delle scelte pubbliche sulla competitività delle imprese”, Elsa Fornero ha rilasciato delle dichiarazioni raccolte da alanews.it sulla riforma pensioni del Governo. L’ex ministra del Lavoro ha spiegato che con Quota 100 non si è inciso più di tanto sul sistema, anche perché non ha riscosso grande successo. Probabilmente perché, dal suo punto di vista, gli italiani hanno fatto qualche conto realizzando che non avrebbero poi incassato un assegno pensionistico all’altezza delle loro aspettative. Per Elsa Fornero, andare verso il ripristino delle pensioni di anzianità sarebbe una scelta sciagurata, anche perché il Nobel Franco Modigliani definiva tale strumento un furto ai danni dei lavoratori. Si è inoltre chiesta come faranno i giovani precari a pagare le pensioni di un numero crescente di anziani che, per fortuna e a grazie ai progressi di tecnologia e medicina, vivono di più e vanno in quiescenza prima per via degli interventi di riforma pensioni come quello del Governo.

RIFORMA PENSIONI, VICINO DECRETO PER TFS STATALI

La riforma pensioni con Quota 100 potrebbe trovare un buon riscontro nella Pubblica amministrazione. Se però si arriverà al varo della misura per consentire ai pensionandi di avere un anticipo sulla liquidazione fino a 45.000 euro. Secondo quanto scrive Il Sole 24 Ore, “questa settimana sono previsti gli ultimi approfondimenti tecnici sulla bozza di Dpcm che dovrà regolare il finanziamento bancario fino a 45.000 euro della liquidazione. Dopodiché il testo dovrebbe essere varato, si paure dopo i termini previsti (fine maggio) e quasi in contemporanea dovrebbe essere perfezionato l’accordo quadro tra Abi, Mef, ministero del Lavoro e Dipartimento Funziona pubblica, l’atto necessario per l’operatività delle banche con Inps”.

LA PROCEDURA PER I RICHIEDENTI

Il quotidiano di Confindustria spiega anche che verrà predisposto, come per l’Ape, un contratto tipo in modo da rendere più agevole la procedura. “Gli interessati, con una certificazione Inps del diritto di pensionamento acquisito e del Tfs riconosciuto, dovranno fare domanda di anticipo alla banca che a sua volta attiverà l’operazione con Inps”. Ci saranno quindi dei passaggi “burocratici” che si spera non siano lunghi. Non è ancora chiaro però da quando la misura potrà essere resa disponibile. Ricordiamo che l’anticipo non spetterà solo a chi usufruirà di Quota 100, ma per tutti i dipendenti pubblici che andranno in pensione. C’è quindi un certo interesse affinché si proceda celermente al varo del decreto e della relativa convenzione con l’Abi in modo da creare il minor numero di disagi possibili ai pensionandi.



