Una nuova fidanzata nella vita di Riki? Tanti gossip e indizi, ma…

Riki è single o fidanzato? Quanti rumor circolano sul giovane cantante che partecipò nel lontano 2016 ad Amici. Da allora il ragazzo ha fatto parecchia strada, anche dal punto di vista sentimentale. Proprio in questo senso si rincorrono, negli ultimi tempi, voci su una presunta relazione con Stephanie Bellarte. Una relazione mai confermata ma in qualche modo “accreditata” da tanti indizi che sembrano unirli. Tra paparazzate per le strade di Milano ed un’intesa evidente, sembrerebbe che tra i due ci sia – o ci sia stato – qualcosa sotto.

Chi sono i ballerini professionisti di This is me?/ Da Alessio Cavaliere a Daniele Sibilli nel corpo di ballo

Quando uscirono le prime foto insieme, parliamo all’incirca di un paio d’anni fa, l’influencer fece intendere di essere nuovamente sul “mercato”, avendo chiuso una precedente relazione. Riki, dal canto suo, ha sempre preferito mantenere massimo riserbo e così continua a fare negli ultimi tempi, blindando certi aspetti della sua sfera privata.

Maria Giovanna Elmi, perché non ha avuto figli?/ "Fui operata a vent'anni e mi dissero che..."

Riki e Stephanie Bellarte sono solo amici? Il gossip impazza sul cantante e l’influencer

Ma chi è cosa sappiamo di Stephanie Bellarte? In passato ha partecipato come concorrente a La Pupa e il Secchione, ora si occuperebbe di web marketing, comunicazione e consulenza aziendale, in base a quanto linka su Instagram. Della relazione con Riki non vi è traccia, dunque si possono solo avanzare delle ipotesi su come sia proseguita la loro presunta frequentazione nel corso degli ultimi mesi. Alcuni, non a caso, hanno etichettato il loro rapporto come una semplice amicizia.

Ad ogni modo, prima di incontrare Stephanie, il cantante era stato legato alla modella Ella Ayon, con la quale ha avuto una relazione piuttosto importante. Tra le altre ex fidanzate o frequentazioni degne di nota ci sarebbero i nomi della celebre Aurora Ramazzotti e di Ginevra Lambruschi. Tutte ragazze che oggi fanno parte del suo passato.

The Bad Guy 2, ci sarà la seconda stagione?/ Anticipazioni e trama: Nino in cerca di un misterioso archivio