Rissa virtuale fra star Hollywood/ Margot Robbie, Cameron Diaz, Halle Berry e…

Avreste mai pensato, in piena emergenza Coronavirus, di vedere un video in cui le star di Hollywood prendono letteralmente a calci il lockdown? No, non si tratta di una visione da quarantena, ma di quanto architettato dall’attrice e stuntwoman Zoë Bell, ovvero la stessa che ha recitato in “Kill Bill” nei panni di Uma Thurman e di Lucy Lawless nella fortunata serie televisiva “Xena – Principessa guerriera”. Ebbene, grazie ai prodigi odierni della tecnologia e alla voglia di molte delle più grandi attrici statunitensi di scacciare (o meglio: scalciare) questo periodo di reclusione forzata, è nato un divertente cortometraggio nel quale ciascuna di loro rifila una pedata all’obiettivo della fotocamera del proprio smartphone, catapultando lo spettatore direttamente al cospetto di un’altra celebrità femminile, la quale ci reindirizzerà a sua volta con un sonoro calcione da una collega, e così via. L’iniziativa, denominata “Boss Bitch Fight Challenge” e pubblicata su YouTube, sta riscuotendo grandi consensi dall’altra parte dell’Atlantico e non solo, complice anche il cast stellare che compare nella clip: Scarlett Johansson, Cameron Diaz, Margot Robbie, Drew Barrymore, Rosario Dawson, Halle Berry, Daryl Hannah e molte altre ancora. “Signore, siete tutte le mie eroine”, ha scritto su Instagram l’artefice del riuscitissimo progetto.





