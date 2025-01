Federico Chimirri e il lavoro da chef

Prima di essere un personaggio televisivo, Federico Chimirri è uno chef professionista. Un lavoro che nasce da una passione ereditata in famiglia. Di origini argentine, infatti, Federico Chimirri è cresciuto nella cucina di un ristorante. Il padre, infatti, circa 25 anni fa, si è trasferito a Formentera con tutta la famiglia e, pur non avendo esperienza, si è tuffato nel mondo della ristorazione che è poi diventato anche il mondo di Federico che, crescendo, ha studiato per diventare uno chef professionista.

con una vera passione per la cucina, deciso a costruire il proprio futuro nel mondo della ristorazione, ha dato una svolta alla propria vita partecipando a Masterchef Italia e, in seguito a quell’esperienza, è riuscito a realizzare il sogno di avere un ristorante tutto suo dove può esprimere la propria arte culinaria sperimentando anche nuovi piatti, abbinamenti e gusti, ma dove si trova il ristorante di Federico Chimirri che, da stasera, potrà sfoggiare le proprie doti nella cucina del Grande fratello?

Ristorante Federico Chimirri: dove si trova

Federico Chimirri ha aperto il Timon Grill, un ristorante che rappresenta le sue più grandi passioni ovvero la cucina, la musica e il cinema. Il ristorante è diventato un vero e proprio punto di riferimento per Milano ed è frequentato anche da molti personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport. Uno dei piatti di punta della cucina di Federico è l’entraña di vitello con cipolle caramellate e purea di patate con cui, all’epoca, aveva conquistata anche la fiducia di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli, giudici di Masterchef Italia.

Il Timon Grill, inoltre, si trova anche a Formentera, motivo per cui Chimirri si divide proprio tra Formentera e Milano. “Volevo ringraziare tutti voi per aver creduto in me e nel Timon Grill da subito. Soci, famiglia, amici e clienti… Ma soprattutto mio papà, che, oltre ad avermi trasmesso fin da piccolissimo la passione per la ristorazione, mi ha permesso di portare a Milano il brand che da 30 anni ci regala soddisfazioni nella nostra isla del cuore Formentera… Timon Milano é nato da notti insonni passate a creare, dipingere e ristrutturare insieme a mio padre, il creatore di questo brand che mi ha sostenuto e affiancato in ogni scelta della mia vita, ma soprattutto in questa“, scrive Federico sulla pagina Instagram del ristorante.