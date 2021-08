Risultati basket femminile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, si chiudono i gironi

RISULTATI BASKET FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: SI CHIUDONO I GIRONI

I risultati di basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci accompagnano verso la conclusione della fase a gironi: Nigeria Giappone apre il programma alle ore 3:00 della notte di lunedì 2 agosto (notte italiana ovviamente), poi avremo Francia Usa alle ore 6:40, Cina Belgio alle ore 10:20 e infine Australia Portorico alle ore 14:00. Ci si gioca la qualificazione ai quarti di finale: già definito il gruppo A che ha chiuso ieri il suo percorso e adesso bisognerà ovviamente definire le altre nazionali che proseguiranno la corsa verso una medaglia.

Alcune di queste dovrebbero essere fuori dai giochi, ma in realtà è davvero tutto aperto: il fatto che a qualificarsi siano anche due delle tre terze contribuisce a rendere la lotta per il pass ancora aperta, quando manca davvero poco a chiudere la prima fase. Non resta dunque che stare a vedere quello che succederà nel corso della giornata per i risultati di basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, attenzione alle sorprese perché potrebbero essercene anche di incredibili…

RISULTATI BASKET FEMMINILE OLIMPIADI TOKYO 2020: SITUAZIONE E CONTESTO

La prima cosa da notare, guardando i risultati di basket femminile alle Olimpiadi Tokyo 2020, è che la Francia potrebbe incredibilmente essere eliminata: avendo perso contro il Giappone, la nazionale vice campione d’Europa rischia tantissimo perché per chiudere il gruppo B gioca contro gli Usa, che viaggiano verso il settimo oro consecutivo alle Olimpiadi. In caso di sconfitta, le Bleus arriverebbero facilmente terze (a meno che le giapponesi non perdano contro la Nigeria) e a quel punto bisognerebbe valutare la differenza canestri, che al momento è favorevole (+21) rispetto alle potenziali avversarie ma potrebbe drasticamente peggiorare. Già qualificate ai quarti i già citati Stati Uniti oltre a Belgio e Cina; resta chiaramente da capire quale sarà la posizione di classifica occupata e dunque quale sarà l’accoppiamento nel tabellone, e allora nel gruppo C proprio Cina Belgio sarà una partita molto importante perché si tratta di una sfida diretta per il primo posto. Giunti a questo punto però è chiaro che i rapporti di forza sono molto più in equilibrio e che potrebbe davvero succedere di tutto, intanto vedremo come andranno le cose quando si comincerà a giocare questa notte…

