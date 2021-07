Risultati calcio maschile/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, si decidono i gironi!

RISULTATI CALCIO MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: FINISCE LA FASE A GIRONI

I risultati di calcio maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, attesi per mercoledì 28 luglio, scattano alle ore 10:00 (italiane) e riguardano l’ultima giornata della fase a gironi. Come nel torneo femminile, il terzo turno garantisce la contemporaneità delle partite all’interno dei singoli gruppi: avremo dunque otto sfide con le fasce orarie che saranno le 10:00, le 10:30, le 13:00 e le 13:30. Rapidamente, l’elenco dei match: Arabia Saudita Brasile e Germania Costa d’Avorio, poi Corea del Sud Honduras e Romania Nuova Zelanda, quindi Australia Egitto e Spagna Argentina e infine Francia Giappone e Sudafrica Messico.

Nel torneo di calcio maschile la situazione è ancora in bilico: naturalmente ci sono nazionali più avanti in classifica rispetto ad altre, ma entrando negli ultimi 90 minuti della prima fase nessuna si è ancora aritmeticamente qualificata ai quarti di finale, creando così un pathos incredibile con singoli gol che potrebbero fare la differenza (ricordiamo che proprio la differenza reti è la prima discriminante in caso di arrivo a pari punti). Vedremo allora quello che succederà con i risultati di calcio maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020, perché tra poco si gioca…

RISULTATI CALCIO MASCHILE OLIMPIADI TOKYO 2020: LA SITUAZIONE

Abbiamo quindi detto che i risultati di calcio maschile alle Olimpiadi Tokyo 2020 presentano un quadro davvero incerto: basti pensare che nel gruppo B Corea del Sud, Honduras, Nuova Zelanda e Romania si sono battute a vicenda ed entrano nell’ultima giornata con 3 punti a testa, mentre nel gruppo C anche l’Egitto ultimo (1 punto) potrebbe qualificarsi qualora dovesse battere l’Australia, in un raggruppamento nel quale sono stati segnati appena 4 gol in altrettante partite e la Spagna, che comanda con 4 punti, rischia l’eliminazione visto che deve giocare contro l’Argentina. Brasile e Costa d’Avorio sono in testa nel gruppo D con 4 punti, già eliminata l’Arabia Saudita ma la Germania ovviamente ci crede, pur se gli ivoriani sono una brutta gatta da pelare; l’unica nazionale a punteggio pieno, nei risultati di calcio alle Olimpiadi Tokyo 2020, è il Giappone padrone di casa che nel gruppo A comanda su Messico e Francia, attenzione però perché la sfida contro i Bleus e l’incrocio della Tricolor con un Sudafrica quasi fuori potrebbe ribaltare questo primato. Siamo dunque pronti a vederne delle belle…

