Risultati Canottaggio/ Olimpiadi 2020 Tokyo, diretta live: tanti azzurri protagonisti

RISULTATI CANOTTAGGIO OLIMPIADI 2020 TOKYO: ANCORA LE BATTERIE

Spazio ai risultati del canottaggio per le Olimpiadi 2020 di Tokyo anche oggi, sabato 24 luglio 2021: siamo dunque ancora in diretta dal Sea Forest Water Way di Tokyo, dove a partire dalle ore 1.30 del mattino italiano, andranno in scena ancora parecchie gare per questa specialità che potrebbe presto regalarci grandissime emozioni.

Certo non è ancora tempo per le finali, per i nostri azzurri sarà importante fare molto bene nei ripescaggi e nelle batterie in programma oggi: non solo per centrare la qualificazione al prossimo turno, ma pure per dare un segnale forte ai nostri rivali, sempre agguerritissimi. Impazienti di dare spazio all’acqua va detto che per questo sabato, riservato ai risultati del canottaggio per le Olimpiadi 2020 di Tokyo, il programma odierno risulta ben fitto: va pure aggiunto che il calendario è stato anche parzialmente rivisto, in seguito alle previsioni di mal tempo attese lunedi.

Come accennato prima, si partirà alle ore 1.30 con i ripescaggi per in singolo e il doppio maschile femminile: a seguire e non prima delle ore 2.50 italiana cominceranno le materie per il due senza uomini e donne. Di fila il calendario propone poi le qualificazioni per il doppio pesi leggeri uomini e donne, mentre dalle ore 4.50 fino a verso le 5.30 del mattino italiano saranno di scena le batterie per i quattro senza femminili e maschili e poi per gli otto uomini e donne.

RISULTATI CANOTTAGGIO OLIMPIADI 2020 TOKYO: GLI AZZURRI

Esaminato nel dettaglio il programma per questo sabato tutto riservato ai risultati del canottaggio per le Olimpiadi 2020 di Tokyo, tocca ora vedere quali saranno i big chiamati in causa e specialmente gli azzurri che proveranno anche oggi a riempirci di orgoglio. Cominciando dunque dalle batterie per i due senza femminili ecco che mettiamo in evidenza i nomi delle azzurre Tontodonati e Rocek, mentre nella prova la maschile il tricolore sarò rappresentato dal duo Di Costanto-Abagnale, che già a Rio 2016 ci avevano fatto sognare con un magnifico bronzo.

Di fila sarà spazio per i doppio pesi leggeri con Rodini e Cesarini per le donne e Oppo-Ruta per gli uomini in nostra rappresentanza. Per le batterie dei 4 senza invece segnaliamo per l’Italia la presenza questa notte Castaldo, Rosetti, Lodo e Vicino, che pure nella stessa gara se la vedranno con gli inglesi Cook, Rossiter, Gibbs e Carnegie, bronzo agli ultimi mondiali di canottaggio.



