Risultati canottaggio/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, tre finali con l’italia!

RISULTATI CANOTTAGGIO OLIMPIADI TOKYO 2020: ITALIA PROTAGONISTA?

Mercoledì 28 luglio i risultati di canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020 ci terranno compagnia a partire dalle 8:10 locali, quando in Italia saranno ancora le ore 1:30 di notte: un piatto davvero ricco, perché in mattinata avremo ben sei finali (senza citare le finali B, che non assegnano medaglie) ma poi già dalle ore 11:10 giapponesi scatteranno le semifinali di altre competizioni, vale a dire il due di coppia maschile e femminile, poi ancora dei due senza (sempre uomini e donne) e ancora gli equipaggi da otto con i ripescaggi.

Tre finali su sei hanno l’Italia presente: stiamo per approfondire, intanto bisogna sottolineare che il programma dei risultati di canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020 ha subito parecchie modifiche nel corso dei giorni, a causa degli allarmi per i tifoni in arrivo che hanno rischiato di stravolgere tutto. Oggi, si spera, si gareggia: dunque, nell’attesa di scoprire quali saranno i risultati, andiamo a citare le finali in cui sarà presente l’Italia con i suoi equipaggi, e i relativi orari.

RISULTATI CANOTTAGGIO OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

Per le finali con l’Italia, all’interno dei risultati di canottaggio alle Olimpiadi Tokyo 2020, dovremo aspettare le ore 3:10 (nostre) di mercoledì 28 giugno: infatti le prime tre gare in cui si assegnano medaglie, con inizio alle 2:18, sono i due di coppia (maschile e femminile) e poi il quattro senza donne in cui non ci sono gli azzurri. Avremo finalmente il quattro senza maschile, con equipaggio formato da Matteo Castaldo, Bruno Rosetti, Matteo Lodo e Giuseppe Vicino; a seguire, cioè alle ore 3:30 (l’orario potrebbe variare, sperando non di troppo), ecco la finale del quattro di coppia maschile che vedrà la presenza di un’Italia formata da Simone Venier, Andrea Panizza, Luca Rambaldi e Giacomo Gentili. Infine, la finale femminile del quattro di coppia: qui a caccia di una medaglia saranno Valentina Iseppi, Alessandra Montesano, Veronica Lisi e Stefania Gobbi. Tre equipaggi, tre potenziali podi alle Olimpiadi Tokyo 2020 ma per scoprirlo dobbiamo affidarci ai risultati di canottaggio, al Sea Forest Waterway è quasi tutto pronto e dunque parola alle gare…

