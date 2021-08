Risultati ciclismo su pista/ Olimpiadi Tokyo 2020: diretta live, l’Italia spera!

RISULTATI CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI TOKYO 2020

I risultati di ciclismo su pista alle Olimpiadi Tokyo 2020 stanno per farci compagnia: finalmente, a partire dalle ore 8:30 di lunedì 2 agosto, vivremo una grande giornata dedicata a inseguimento e sprint maschile e femminile. È un programma di gare a squadre, e possiamo vederlo nello specifico: la prima gara sarà quella dell’inseguimento femminile, con quattro batterie che saranno seguite dalle qualificazione dello sprint maschile. Alle ore 9:22, da programma ufficiale, ecco poi le quattro batterie dell’inseguimento a squadre maschile.

JACOBS & TAMBERI, ORO D'ITALIA/ Dentro quell’abbraccio, figli di una stessa emozione

Si andrà fino alle 9:50 quando prenderanno il via le batterie, anche qui quattro, dello sprint maschile. Dalle ore 10:05 l’inseguimento femminile vivrà le sue finali: prima quella per il settimo posto, poi per il quinto, alle 10:19 quella per il bronzo e alle 10:26 quella per l’oro. Stesso calendario, ma a partire dalle ore 10:35 e con finale per la medaglia d’oro alle 10:44, per lo sprint a squadre maschile: siamo pronti, una lunga mattinata quella dei risultati di ciclismo alle Olimpiadi Tokyo 2020.

ITALIA D'ORO ALLE OLIMPIADI/ Jacobs e Tamberi, dove sono finiti l'ansia e i “demoni”?

RISULTATI CICLISMO SU PISTA OLIMPIADI TOKYO 2020: IL CONTESTO

I risultati di ciclismo alle Olimpiadi Tokyo 2020 riguardano dunque la pista: come sappiamo abbiamo già vissuto le grandi emozioni della strada, con una splendida medaglia di bronzo per Elisa Longo Borghini ma anche la delusione per quei crampi che hanno colpito un Alberto Bettiol che si poteva giocare una medaglia nella gara maschile, e Filippo Ganna giunto quinto nella cronometro (da campione del mondo in carica) ma in un percorso che non era adatto alle sue caratteristiche. Adesso l’Italia può invece salire sul podio, più volte: nel ciclismo su pista siamo competitivi, e nella nazionale di inseguimento schieriamo Elia Viviani che non a caso è stato uno dei nostri due portabandiera alle Olimpiadi Tokyo 2020. Il veneto è una medaglia d’oro in carica, perché alle Olimpiadi di Rio ha vinto nell’Omnium; due volte argento mondiale, con il tempo si è dedicato anche alle gare su strada ma la sensazione è che la sua grande dimensione resti questa della pista, e allora vedremo se le nostre nazionali sapranno farsi valere arrivando alle finali per le medaglie già oggi…

LEGGI ANCHE:

Risultati atletica/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: Hooper, Randazzo, Battocletti (2 agosto)

© RIPRODUZIONE RISERVATA