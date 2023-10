Risultati Elezioni Baviera-Assia, Regionali Germania 2023/ Vince Cdu-Csu, crollo Spd di Scholz: sfonda l’Afd

GERMANIA, TRACOLLO DEL GOVERNO SCHOLZ ALLE ELEZIONI REGIONALI: I RISULTATI IN BAVIERA E ASSIA

La sinistra in Germania riceve un’altra dura sconfitta alle ultime Elezioni Regionali in Baviera e Assia, i due importanti Lander nell’area occidentale del Paese, ultimo vero test elettorale prima delle Europee 2024. I risultati definitivi mostrano la complessiva vittoria dei conservatori Cdu-Csu, con ottimi dati per la destra di Afd mentre crollano tanto la Spd del cancelliere Olaf Scholz quanto i liberali al governo con i socialdemocratici, tengono solo i Verdi della Ministra degli Esteri Baerbock.

Cominciando dai dati definitivi in mano sulle Elezioni Regionali in Assia, la Cdu di Boris Rhein (cristiano democratici, “gemelli” della Csu bavarese, ndr) conquista il 34,6% dei risultati (boom a +8,5% rispetto al 2018), chiudendo davanti al 18,4% dell’Afd, 15,1% Spd, 14,8% Verdi, 5% Liberali (Fdp), 3,5% Fw (Centro populista) e 3,1% della sinistra “Linke”, con affluenza in calo al 66%. In Baviera invece i risultati nella regione più ricca di Germania sono ancora più sorprendenti: vince in maniera forte ancora l’uscente governatore-Presidente Markus Söder nel partito che fu di Angela Merkel, con il 37% dei voti e solo 0,2% in meno alle medesime Elezioni Regionali di 5 anni fa. Non c’è la piena maggioranza con i “soli” risultati dell’ala destra bavarese della Cdu, dunque si confermerà con ogni probabilità la coalizione regionale con la formazione di destra dei “Liberi elettori” (Freie Wahler), partito locale della destra populista che chiude al 14%. Ottima la crescita invece e +5% rispetto alle Regionali 2018 per la Alternative für Deutschland, con il 15% complessivo, dietro solo a Csu e Verdi, “primi” tra le forze progressive del Governo “semaforo” di Scholz: i Grune chiudono al 16%, battendo una Spd in crollo totale in Baviera con solo l’8,5% delle preferenze.

TRIONFO DEL CENTRODESTRA ALLE ELEZIONI REGIONALI IN ASSIA E BAVIERA: NUOVO “INDIZIO” SU EUROPEE 2024 E POLITICHE 2025?

Stanti questi risultati alle Elezioni Regionali Germania 2023, in Baviera e Assia dovrebbero essere rieletti Presidenti sia Soder che Rhein, entrambi con coalizioni composite (Csu-liberi elettori in un lato, Cdu con i Verdi nell’altro) che dovrebbero farcela anche senza l’accordo con l’estrema destra Afd: festeggia in Italia il Governo Meloni vedendo volare il Centrodestra tedesco in vista delle prossime Elezioni Europee. Per il vicepremier Matteo Salvini «Elezioni in Germania, crolla la sinistra e cresce ovunque Afd. Ottima notizia: quando i cittadini scelgono, e votano, hanno sempre ragione. Lega impegnata per un centrodestra unito, per cambiare finalmente anche l’Europa».

Sondaggi confermati, i risultati delle Elezioni Regionali in Germania danno la piena consapevolezza alle forze conservatrici di poter superare nei prossimi mesi il “Governo semaforo” di Scholz, visti anche i dati pessimi di Spd, Liberali e Verdi tanto in Baviera quanto in Assia. Bocciata nettamente la ministra dell’Interno tedesca, Nancy Faeser, principale candidata dell’Spd in Assia: «risultati molto deludenti per il partito». «Le elezioni sono state un segnale per i tre partiti della coalizione semaforo che è necessario un ritmo diverso quando si tratta di risolvere i problemi dei cittadini in questo Paese», sottolinea il copresidente dell’SPD Lars Klingbeil al termine della tornata elettorale. La co-leader Alice Weidel ha dichiarato invece che il partito Afd è «sulla strada giusta, il voto è una lezione per la coalizione di governo nazionale e un voto per il cambiamento». Al momento però conservatori e destra Afd non sembrano ancora in grado di coalizzarsi per le prossime Europee o ancor di più alle Elezioni Politiche 2025, eppure l’indicazione che arriva dalle urne parla chiaro: la Germania guarda al momento più a destra che a sinistra, un dato che i vertici della Cdu-Csu non potranno non considerare nei prossimi mesi.











