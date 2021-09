Risultati elezioni Canada/ Ha vinto Trudeau, ma niente maggioranza seggi

Terzo mandato per Justin Trudeau: i risultati delle elezioni in Canada hanno confermato il partito liberale al governo, anche se senza la maggioranza dei seggi. Al termine di una campagna elettorale parecchio vibrante, il presidente uscente ha vinto la scommessa di chiedere il ritorno alle urne due anni prima della scadenza naturale.

I risultati delle elezioni in Canada recitano 156 distretti per il partito liberale e 123 distretti per i conservatori. Il Bloc Quebecois del Quebec ha ottenuto 29 distretti, il partito New Democratic Party 28 distretti e i Verdi 2 distretti. Quattro distretti in meno rispetto alla maggioranza assoluta per i liberali, dunque, per questo motivo per approvare le leggi sarà necessario il sostegno di altri partiti.

RISULTATI ELEZIONI CANADA, SODDISFATTO JUSTIN TRUDEAU

I risultati delle elezioni in Canada hanno fatto scattare la festa nel mondo liberale, Justin Trudeau euforico nella sua prima dichiarazione post-spoglio. «Voi canadesi ci state rimandando al lavoro con un chiaro mandato per superare questa pandemia e arrivare ai giorni più luminosi», le parole del leader del Partito liberale: «Questo è esattamente ciò che siamo pronti a fare». Trudeau ha proseguito: «Vedo il popolo unito, insieme nelle vostra determinazione a porre fine a questa pandemia, insieme per una vera azione per il clima, per i dieci dollari al giorno per l’assistenza all’infanzia, perché le case siano alla portata della famiglia della classe media, per il viaggio condiviso sulla via della riconciliazione».

