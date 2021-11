Risultati Elezioni Comuni sciolti per mafia/ Sindaci eletti: ballottaggio Manfredonia

Campania, Puglia, Basilicata e Calabria: è in queste 4 Regioni che si sono tenute ieri le ultime Elezioni Comunali del 2021, per la precisione in 7 Comuni sciolti per infiltrazione o condizionamento di mafia. Distanziate dalle Amministrative delle Regioni ordinarie e di quelle con Statuto Straordinario, le Elezioni del 7 novembre presentano risultati ormai definitivi nei 7 Comuni al voto domenica: si trattava di Orta di Atella (Caserta), Manfredonia (Foggia), Carmiano (Lecce), Scanzano Jonico (Matera), Africo, San Giorgio Morgeto e Sinopoli, in provincia di Reggio Calabria. Si tratta, per l’appunto, di Comuni tutti interessati dal turno straordinario del secondo semestre del 2021 (ex art. 143 D.l.vo 267/2000) a causa del loro scioglimento per infiltrazioni mafiose.

A Manfredonia si andrà al ballottaggio (turno previsto dal Viminale per domenica 21 novembre 2021) tra i candidati sindaco Gaetano Prencipe per il centrosinistra e Gianni Rotice per il centrodestra: quando mancano ancora una manciata di sezioni, Rotice è avanti col 26,28% delle preferenze, seguito a ruota da Prencipe al 26,07%. Sconfitti invece Raffaele Fatone (19,55%), Giulia Fresca (16,60%), Maria Teresa Valente (6,65%), Tommaso Rinaldi (4,85%). Nell’altro Comune pugliese al voto, Carmiano, viene invece eletto sindaco l’avvocato Gianni Erroi (Lista civica di centrosinistra La Matita-Partecipiamo): con 5.503 voti e il 50,58% vince al fotofinish contro Giancarlo Mazzotta (civico Centrodestra, nonché sindaco commissariato uscente), che perde con 5.437 voti e il 49,42% di percentuale. A Orta di Atella, nel Comune campano sciolto per mafia, trionfa Vincenzo Gaudino (Pd-Psi-M5s): eletto sindaco con il 56,7% dei voti contro Gianfranco Arena (FdI-moderati) al 43,3%. È invece Mario Altieri (civico Centrodestra) il nuovo sindaco di Scanzano Jonico: vince con il 52,25% contro lo sfidante civico sostenuto da Pd-M5s Rocco Durante (33,97%) e contro il civico di “Riscatto per Scanzano” Raffaello Ripoli (13,78%).

RISULTATI ELEZIONI COMUNALI CALABRIA: I SINDACI ELETTI

Per quanto riguarda invece la provincia di Reggio Calabria, i risultati delle Elezioni Comunali 2021 vedono il seguente scenario: a Sinopoli eletta sindaco l’avvocato Francesca Sergi (Si Cambia), unica candidata, con il quorum superato (63,76%) e il 100% dei voti totali. Per quanto riguarda invece San Giorgio Morgeto, eletto sindaco Salvatore Valerioti – ex primo cittadino, civico di Centrosinistra con la lista “Obiettivo comune per San Giorgio Morgeto” – che con il 65,08% dei voti sconfigge lo sfidante Vincenzo Marrapodi (Rialzati, anche lui ex sindaco) al 34,93%. Infine, ad Africo il nuovo sindaco eletto nelle Amministrative dopo il commissariamento per mafia è Domenico Modaffari: il candidato di “Africo in Alto” ottiene il 97,37% delle preferenze, sconfiggendo senza alcuna partita Enzo Antonio Caccavari (“Democrazia Diritti Libertà) al 2,63%. 6 Comuni su 7 vedono dunque un nuovo consiglio comunale e un nuovo sindaco dopo i mesi di commissariamento, mentre l’unica ad andare al ballottaggio di questo ultimo turno elettorale del 2021 è la città di Manfredonia, appuntamento il 21 novembre prossimo.

