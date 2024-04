Risultati Elezioni Croazia 2024/ Vince il Centrodestra di Plenkovic: rebus maggioranza per il Governo

IL TRIONFO DEI CONSERVATORI DI PLENKOVIC NEI RISULTATI DELLE ELEZIONI CROAZIA 2024

La strada per il terzo mandato consecutivo da Premier per Andrej Plenkovic è in discesa, anche se l’aver vinto le Elezioni Croazia 2024 non basta al momento per formare il Governo: nei risultati delle Parlamentari chiusesi ieri sera il partito di Centrodestra Unione democratica croata (HDZ) – il più importante partito di Governo in Croazia degli ultimi anni – vince con il 34% dei voti raccolti, occupando così 60 seggi in Parlamento per i prossimi 4 anni. Il Premier Plenkovic vince nonostante il calo di 6 seggi rispetto alle Elezioni Parlamentari 2020 e dunque dovrà stringere accordi in coalizione per poter avere i 76 seggi necessari (su 151 totali) a formare il Governo.

«Da domani mattina inizieremo a formare una nuova maggioranza parlamentare per formare il nostro terzo governo», ha detto Plenkovic poche ore dopo l’ufficializzazione dei risultati elettorali nel suo discorso di vittoria, «Voglio congratularmi con gli altri partiti che sono stati sconfitti dall’Hdz». Un’affluenza oltre il 60% ha di fatto tenuto botta alle polemiche per la gestione del potere negli ultimi anni: sfida tra l’altro inedita caratterizzata dallo scontro fra il Premier uscente Plenkovic e l’attuale Presidente della Repubblica croata, Zoran Milanović, leader della coalizione di Centrosinistra opposto ai Conservatori. Inedito e anche particolarmente inusuale che un Presidente faccia campagna elettorale per se stesso e per l’alleanza di sinistra: Milanovic, populista “filo-russo”, ha espresso posizioni contro l’Ucraina opponendosi all’invio di soldati e all’addestramento dei militari ucraini in Croazia. Plenkovic invece, alleato di Giorgia Meloni nell’ECR europeo, incarna i valori della NATO e in carica dal 2016 ricercava il terzo mandato consecutivo.

VINCE PLENKOVIC MA RESTA IL REBUS DEL GOVERNO: CON CHI FARÀ LA MAGGIORANZA?

Ha vinto Plenkovic ma i risultati delle Elezioni Parlamentari Croazia 2024 sono tutt’altro che “facili” per la coalizione di Governo: dietro infatti ai 60 seggi dell’Hz secondo finisce il partito Socialdemocratico (Sdp) con 42 seggi: al terzo posto il Movimento Patriottico di Miroslav Škoro (DPMŠ, destra radicale) con 14 seggi, di fatto divenendo ora il principale interlocutore dei negoziati per il prossimo Governo di Centro-destra.

Tra i risultati degli altri partiti si segnalano gli 11 seggi del centro regionalista Most, la sinistra ecologista di Možemo con 10 seggi e il seggio della minoranza italiana lo vince Furio Radin nel suo decimo mandato conservativo in Parlamento. Nel suo personale “referendum” vinto, vedendo i risultati finali, il Premier Plenkovic dovrà cercare di la giusta quadra per presentare una squadra di governo che possa non avere i problemi evidenziati in questi 8 anni al potere dove ben 30 ministri sono stati sostituiti perché coinvolti in diversi scandali di corruzione.

