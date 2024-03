Risultati Elezioni Portogallo 2024/ Exit poll Legislative: destra vince, flop socialisti. Rebus maggioranza

I PRIMI EXIT POLL SULLE ELEZIONI LEGISLATIVE IN PORTOGALLO: TRIONFO DELLE DESTRE, FLOP A SINISTRA

Il Centrodestra trionfa in Portogallo nei risultati delle Elezioni Legislative 2024 chiusesi alle ore 20 (ore 21 gli ultimi voti nelle Isole Azzorre): senza avere per il momento un unico partito con maggioranza piena in Parlamento, resta comunque ottimo l’exploit di Alleanza Democratica – la coalizione conservatrice guidata dal Partito socialdemocratico (Psd) di Luis Montenegro – che punta ad essere primo partito e “dominus” nelle trattative per formare una coalizione di governo.

Secondo gli exit poll dell’Università Cattolica per Rpt, il vincitore delle Elezioni Legislative Portogallo 2024 è il centro-destra di Luís Montenegro, tra il 29 e il 33%: segue il Partito Socialista al 25-29% dopo il flop clamoroso delle dimissioni del Premier Costa lo scorso autunno (motivo per cui si è giunti ad Elezioni anticipate rispetto alla fine della Legislatura prevista nel 2026), al terzo posto invece ottimo risultato la destra sovranità di Cheega tra il 14-17%. Chiude la classifica posta dai primi exit poll in uscita l’Iniziativa Liberale (centristi) al 5-7%, il Blocco di Sinistra al 4-6%, Livre (ecosocialisti) al 3.5%, CDU (Comunisti e Verdi) 2-4% e Partito Panamimalista al 1.5-2.5%.

DIRETTA RISULTATI, PER NESSUNO HA MAGGIORANZA IN PARLAMENTO: IL CENTRODESTRA DI AD PUÒ FORMARE IL GOVERNO SE…

In termini di seggi, la proiezione degli exit poll RTP riflette le percentuali ipotizzate nei primissimi risultati delle Elezioni Legislative Portogallo 2024: nessun partito ha la maggioranza assoluta, ovvero 116 seggi su 230 presenti in Parlamento, a differenza di quanto avvenne nel 2022 quando il PS di Costa ottenne 120 seggo. Le dimissioni e il flop completo di questi anni di Governo hanno fatto perdere molti consensi ai partiti di sinistra, specie quelli al governo dai socialisti al BE fino al CDU: questo significa che il Centrodestra potrà ora provare a formare un Governo, ipotizzando al momento un possibile accordo AD con i liberali di IL, elemento mai nascosto in campagna elettorale dal potenziale prossimo Premier Montenegro.

Pedro Nuno Santos, guida dei Socialisti, non replica i successi di Costa 2 anni fa e rischia di ridurre drasticamente la presenza nel prossimo Parlamento: al momento infatti la proiezione dei seggi vede il Centrodestra di AD tra 83 e 91 eletti, segue il PS con 69-77, poi Chega 40-46. Via via tutti gli altri, da IL 7-10, BE 5-7, LIvre 4-6, CDU 2-3, PAN 0-2. Sebbene possano avere piena maggioranza, Montenegro ha già rifiutato l’accordo con la destra sovranità di Chega e guarda piuttosto a Rui Rocha, leader di Iniziativa Liberale: Alleanza Democratica – che già riunisce oltre al Psd di Montenegro anche il Centro socialdemocratico e il Partito popolare monarchico – non nasconde la possibilità di un accordo con i liberali centristi qualora dovesse confermarsi la non maggioranza assoluta di AD alle urne. In attesa di risultati definitivi delle Elezioni Portogallo 2024, al momento dopo il 60,9% dello scrutinio effettuato, il Centrodestra guida con il 31,9% delle preferenze contro il 29% dei socialisti, 19,2% Chega, 3,2% Blocco Sinistra e 3,2% anche per IL.











