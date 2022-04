Risultati elezioni presidenziali Francia 2022/ Diretta: Macron o Le Pen chi vincerà?

RISULTATI ELEZIONI PRESIDENZIALI FRANCIA 2022, VERSO IL BALLOTTAGGIO

Europa col fiato sospeso per i risultati del primo turno delle elezioni presidenziali in Francia 2022. Gli ultimi sondaggi danno il presidente uscente Emmanuel Macron e la candidata Marine Le Pen coinvolti in un testa a testa. Quest’ultima non solo diventerebbe la prima donna presidente, ma porterebbe per la prima volta l’estrema destra all’Eliseo. Sono 48,7 milioni i francesi che oggi, domenica 10 aprile 2022, sono chiamati a votare per uno dei 12 candidati, invece oltremare, in alcuni possedimenti francesi, i seggi erano già aperti. Tra questi, solo tre superano nei sondaggi il 15% delle intenzioni di voto. Se nessuno o nessuna raggiungerà la maggioranza assoluta dei voti in queste elezioni presidenziali Francia 2022, si terrà il ballottaggio il prossimo 24 aprile tra i due candidati più votati. I risultati provvisori saranno comunicati in serata, dopo le 20, orario in cui chiuderà l’ultimo seggio. Ma torniamo ai candidati.

Quattro di loro sono di estrema sinistra: ci riferiamo a Jean-Luc Mélenchon, Nathalie Arthaud, Fabien Roussel e Philippe Poutou. Tre sono di estrema destra: Marine Le Pen, Éric Zemmour e Nicolas Dupont-Aignan. La sinistra tradizionale ha faticato ad arrivare alle elezioni presidenziali in Francia con un candidato. Il Partito socialista ha optato per Anne Hidalgo, attuale sindaca di Parigi. A proposito di donne, Valérie Pécresse è la candidata della destra, Les Républicains. Invece i Verdi candidano Yannick Jadot. Tra le novità Jean Lassalle, che si presenta con il suo nuovo partito, Résistons. Non è una novità invece Emmanuel Macron de La République en Marche, presidente uscente.

ELEZIONI PRESIDENZIALI FRANCIA 2022, VERSO I RISULTATI: LA SFIDA MACRON – LE PEN

Nel 2017 i risultati delle elezioni presidenziali in Francia ci regalarono la sorpresa Emmanuel Macron, che cinque anni dopo si ritrova con un margine di vantaggio esiguo su Marine Le Pen nei sondaggi. Nelle ultime settimane la candidata di estrema destra ha raccolto il sostegno di chi aveva dichiarato di voler votare Éric Zemmour. Ma c’è un altro dato che va commentato ed è quello dell’affluenza alle elezioni presidenziali Francia 2022. La tradizione francese vuole che sia significativa. Infatti, nel 2017 al primo turno andò a votare circa il 78% degli aventi diritto. Il record di astensione al primo turno risale al 2021, quando andò a votare poco più del 71%, che però resta un numero molto importante. Ma come ci arrivano i principali candidati?

Emmanuel Macron ha praticamente avuto una “campagna fantasma“, perché non ha dovuto fare un bilancio del suo precedente mandato, ma si è occupato durante la campagna delle elezioni presidenziali Francia 2022 di dimostrare di essere la persona giusta alla guida del Paese anche con una grave crisi in corso, come nel caso della pandemia Covid e della guerra in Ucraina. D’altra parte, c’è chi lo accusa di aver usato il conflitto per evitare il confronto con i rivali. Marine Le Pen invece ha saputo allargare il proprio consenso. Ha lavorato molto sulla sua immagine, rendendola più moderata e rassicurante. “Sono pronta a governare“, ha detto infatti a Le Figaro. In effetti, gli estremismi di Zemmour l’hanno aiutata, anche se il suo programma resta di estrema destra. Nel frattempo, la destra moderata Les Républicains e il partito di Emmanuel Macron si sono spostati più a destra.











