Risultati Elezioni Regionali Germania 2021/ Crollo Merkel, trionfo Verdi-Spd: Afd ko

Le Elezioni Regionali nei due laender di Baden-Württemberg e Renania-Palatinato di fatto sono le prime in Germania nell’anno che porterà – a settembre – il voto delle Politiche con l’addio alla lunghissima era Merkel: e i prodromi, per la Cdu della Cancelliera sono tutt’altro che positivi. Secondo i primi exit poll della Zdf emersi al termine delle votazioni nei due Laender tedeschi, si assiste ad un trionfo nel primo caso per i Verdi – con la conferma di Winfried Kretschmann già Governatore del Baden Wuerttemberg – mentre è la Spd in Renania a sconfiggere i rivali della Cdu.

In entrambi i casi, batosta elettorale per il partito di Angela Merkel: nello prima land il 31,5% dei voti va ai Verdi che confermano così la guida della regione, contro il 23% della Cdu al suo minimo storico nella “Foresta Nera”. L’Spd qui finisce quinta con il 10,5%, dopo l’Afd – partito di estrema destra dato in calo al 12,5% – e i liberali dell’Fdp all’11. Diversa invece la situazione nello stato Renania-Palatinato: qui infatti i socialdemocratici vincono con il 33,5%, con la Cdu che si ferma al 25,5%, i Verdi al 9,5%, appena dopo l’estrema destra dell’Afd al 10,5%, pure in questo secondo land in calo.

CDU KO: I RISULTATI DELLE ELEZIONI REGIONALI

I risultati dati dagli exit poll di Ard danno invece nel Baden-Württemberg la vittoria dei Verdi al 31% (+0,7% rispetto al voto del 2017) contro la Cdu al 23% (-4%), la Spd al 12% (-0,7%) e liberali (-3,2%) con Adf (-3,6%) alla stessa percentuale dell’11,5%: in Renania, 34.5% ai socialdemocratici, Merkel al 26%, Afd 10,5%, Verdi 8,5% e Fdp al 6,5%. La nuova formazione di Centrosinistra degli Elettori Liberi entrano per la prima volta in parlamento regionale con il 5,5% dei voti. Secondo la media di tutti gli exit poll di queste prime Elezioni Regionali in Germania nel 2021, la Sinistra è esclusa in entrambi i parlamenti regionali dopo aver ottenuto solo il 3.5 e il 2.5% (soglia minima per legge fissata al 5%).

«Quella di stasera è una grande vittoria dei Verdi nel Baden-Württemberg – ha commentato il leader Robert Habeck, intervistato dalla Zdf – E questo senza nulla togliere alla figura eccezionale di Wienfried Kretschman». Ora, ha concluso, «gli ecologisti guardano con determinazione e ottimismo alle federali di settembre». Per il segretario generale del partito di Centrodestra di Angela Merkel, invece, il giudizio è nettamente diverso «Non è una buona serata per la Cdu».



