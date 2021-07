Risultati Judo Taekwondo/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: due azzurri sul tatami

Per le Olimpiadi Tokyo 2020 oggi, sabato 24 luglio è spazio anche per i risultati del Judo e del Taekwondo: si aprono le porte della 32^ edizione dei giochi olimpici anche per le prime gare delle arti marziali, dove pure fin da subito saranno gli azzurri i grandi protagonisti. Judo e taekwondo sono poi due sport in cui il tricolore ha ottime chance di sventolare sui più alti gradini del podio e chissà che proprio oggi riusciremo a sentire il nostro inno. Noi appassionati possiamo solo sperarlo, consapevoli di avere nel tabellone atleti in grandissima forma. Questo pure già oggi quando sul tappeto del Nippon Budokan andranno in scena le gare dei 48kg donne e dei 60kg uomini per il Judo e al Makuhari Messe le prove dei 49kg femminili e dei 58kg maschili per il Taekwondo: per tutte le specialità segnaliamo che i preliminari cominceranno non prima delle ore 3.00 del mattino italiano, mentre per le finali attenderemo il primo pomeriggio (intorno alle ore 15.00 secondo il nostro fuso orario).

RISULTATI JUDO E TAEKWONDO: TABELLONE E PROTAGONISTI

Date le prime indicazioni per seguire le gare e i risultati del Judo e del Taekwondo alle Olimpiadi di Tokyo 2020, tocca ora vedere quali saranno i protagonisti chiamati in causa fin dalle prime ore del mattino. Cominciamo allora dal Judo dove per le donne saranno riflettori puntati sulla gara dei 48 kg, dove spicca pure il nome dell’azzurra Francesca Milani, dal primo turno impegnata contro la cinese-taipei Chen Hano Lin. Oltre alla nostra beniamina, saranno chiamate sul tatami anche alcune delle atlete più attese di questa Olimpiadi nipponica e dunque Krasniqi, Bilodid e Tonaki. Per gli uomini invece i primi a iniziare saranno gli iscritti ai 60 kg, categoria dove mancherà l’Italia: sotto ai riflettori vi è il padrone di casa Naoshisa Takato, gran favorito per la medaglia d’oro, come anche Lutfillaev, argento agli ultimi mondiali e i russo Mshvidobadze.

Per il tabellone del taekwondo, invece oggi per la categoria dei 58kg uomini il nome più atteso è certo quello dell’azzurro Vito Dell’Aquila, tra i più seri pretendenti al podio oggi, che pure comincerà il suo percorso ai preliminari contro l’ungherese Omar Salim. Tra i papabili per il podio in questa specialità oggi anche il coreano Jang Jun e il portoghese Rui Brancanca, rispettivamente oro e bronzo agli ultimi mondiali nella categoria. A completare la giornata poi per il teakwondo la gara femminile per i 49 kg dove pure gran favorita per il podio sarà Panipak Wongpattanakit, oro agli ultimi mondiali come anche la cinese Jingyu Wu.

