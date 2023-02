Risultati Liga, classifica/ Le partite della 23^ giornata nel campionato spagnolo

RISULTATI LIGA: IL DERBY DI MADRID!

Lo show con i risultati della Liga, arrivata alla sua 23^ giornata, avviene soprattutto alle ore 18:30 di sabato 25 febbraio: il Santiago Bernabeu ospita infatti Real Madrid Atletico Madrid, il derby della capitale che potrebbe lanciare i blancos, reduci peraltro dal roboante 5-2 di Anfield in Champions League, oppure consentire la fuga giusta e magari definitiva al Barcellona, che alla stessa ora (ma domenica 26 febbraio) sarà impegnato sul campo dell’Almeria, ed entra nel quarto turno di ritorno con un vantaggio di 8 punti sulla squadra di Carlo Ancelotti, che comunque ci crede ancora.

Barcellona, scandalo consulenze ma caso è prescritto/ Invece Manchester City rischia…

Per quanto riguarda l’Atletico Madrid, il derby è molto delicato: i Colchoneros, che a novembre sono usciti dall’Europa, sono quarti in classifica e vogliono scavalcare la Real Sociedad, ma più in generale puntano naturalmente a prendersi un posto in Champions League e devono guardarsi dagli assalti del Betis, che al momento ha 4 punti di distanza ma rimane sempre sornione e con la possibilità di ridurre il margine. Inevitabile dunque che i risultati di Liga ci facciano concentrare sulla capitale, ma i temi portanti della 23^ giornata non si fermano qui…

Risultati Liga e classifica/ Le partite della ventiduesima giornata

RISULTATI LIGA: SITUAZIONE E CONTESTO

Il Barcellona è chiaramente un altro dei temi portanti nei risultati di Liga: in campionato i blaugrana volano, 59 punti dopo 22 giornate e appena 7 reti incassate, dunque al momento avremmo il portiere che vincerebbe il premio Zamora e il Pichichi, perché Robert Lewandowski è il miglior marcatore in Spagna con 15 gol all’attivo. Xavi non vuole mollare, consapevole che le insidie esistono e che ci sarà un Clasico di ritorno nel quale il Real Madrid potrebbe ancora portarsi sotto; per il momento però il Barcellona è in fuga, possiamo assolutamente dire così.

Barcellona ha pagato 1,4 mln di euro a vice presidente arbitri/ Scandalo nella Liga

Attenzione poi al Valencia, che rischia una clamorosa retrocessione: i pipistrelli sono penultimi in classifica, con 11 punti di vantaggio su un Elche ormai condannato alla Segunda Division ma incapaci di rialzare la testa, per di più oggi avremo l’incrocio con la Real Sociedad terza forza della Liga che sogna il ritorno in Champions League. Si è invece risollevato il Siviglia, che con il ritorno di Jorge Sampaoli ha ritrovato passo: per gli andalusi sicuramente il match interno contro l’Osasuna sarà importante per togliersi definitivamente dai guai, anche se al momento la qualificazione alle coppe appare piuttosto lontana.

RISULTATI LIGA: 23^ GIORNATA

SABATO 25 FEBBRAIO

ore 14:00 Espanyol Maiorca

ore 16:15 Cadice Rayo Vallecano

ore 18:30 Real Madrid Atletico Madrid

ore 21:00 Valencia Real Sociedad

DOMENICA 26 FEBBRAIO

ore 14:00 Athletic Bilbao Girona

ore 16:15 Celta Vigo Valladolid

ore 18:30 Almeria Barcellona

ore 21:00 Siviglia Osasuna

CLASSIFICA LIGA

Barcellona 59

Real Madrid 51

Real Sociedad 43

Atletico Madrid 41

Betis 37

Rayo Vallecano 34

Athletic Bilbao 32

Maiorca, Villarreal 31

Osasuna 30

Girona 27

Siviglia 25

Espanyol, Celta vigo, Valladolid 24

Getafe, Almeria, Cadice 22

Valencia 20

Elche 9











© RIPRODUZIONE RISERVATA