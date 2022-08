Risultati Ligue 1, classifica/ Diretta gol live score 3^ giornata (20-21 agosto)

RISULTATI LIGUE 1: IMPEGNO OSTICO PER IL PSG

Ci attende un bell’appuntamento con i risultati di Ligue 1: siamo alla terza giornata anche nel campionato francese, e domenica 21 agosto balza sicuramente all’occhio Lille Psg che chiuderà il turno (insieme a Rennes Ajaccio) e che è certamente un impegno probante per i parigini, che nell’ultimo torneo si sono ripresi lo scettro di campioni di Francia, proprio a danno del Lille che aveva fatto il colpo grosso nel 2021. Va altresì ricordato che Christophe Galtier, nuovo allenatore del Psg, è proprio il tecnico che aveva condotto il Lille al clamoroso titolo: dunque avremo una sfida nella sfida.

Quel che è certo è che i risultati di Ligue 1 per la terza giornata potrebbero mandare in fuga i campioni in carica: per il momento il Psg si è divertito segnando a raffica, del resto la scala dei valori nel campionato francese è tale per cui il Paris Saint Germain possa dominare (come già fatto) e aver idealmente vinto il titolo già a febbraio-marzo, con la concentrazione massima che sarà sulla Champions League. Chi potrebbe realisticamente approfittarne? Lo scopriremo, ma intanto vale la pena fare un focus sui risultati di Ligue 1 che ci attendono per la terza giornata di campionato.

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

I risultati di Ligue 1 per questa terza giornata si sono aperti con l’anticipo che ha coinvolto il Lione: abbiamo parlato delle partite della domenica, ma sabato 20 agosto scende in campo anche il Marsiglia, che quest’anno ha dovuto fare a meno in maniera sorprendente di Jorge Sampaoli. Con l’argentino si sarebbe potuto costruire un bel ciclo, ma Sampaoli ha scelto l’addio e così a prenderne il posto in panchina è stato Igor Tudor, che nel nostro campionato naturalmente abbiamo conosciuto molto bene come calciatore e tecnico. Adesso il croato punta alla qualificazione in Champions League: la concorrenza sarà formata soprattutto dal già citato Lione, dal solito Monaco (attenzione), dal Lille e magari dal Nizza, che è partito bene e in estate ha operato con il chiaro intento di tornare tra le grandi di Francia.

Tutte però si accodano al Psg, inevitabilmente: che la squadra di Christophe Galtier vinca o perda la Ligue 1 dipende esclusivamente da se stessa, perché presentarsi in campo con Messi, Neymar, Mbappé e tutti gli altri è chiaramente un lusso che nessuno si può permettere. Vedremo: sicuramente Lille Psg è uno dei risultati di Ligue 1 più attesi, intanto bisognerà vedere se il Reims, impegnato in casa dello Strasburgo, riuscirà a togliere lo 0 dalla casella dei punti fatti.

RISULTATI LIGUE 1: 3^ GIORNATA

SABATO 20 AGOSTO

ore 17:00 Monaco Lens

ore 21:00 Marsiglia Nantes

DOMENICA 21 AGOSTO

ore 13:00 Strasburgo Reims

ore 15:00 Angers Brest

ore 15:00 Clermont Foot Nizza

ore 15:00 Montpellier Auxerre

ore 15:00 Tolosa Lorient

ore 17:05 Rennes Ajaccio

ore 17:05 Lille Psg

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 6

Lille, Marsiglia, Tolosa, Monaco, Lens 4

Lione, Lorient, Montpellier, Clermont Foot 3

Angers, Nizza, Nantes 2

Brest, Strasburgo, Ajaccio, Rennes, Auxerre 1

Troyes, Reims 0











