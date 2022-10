Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 11^ giornata (15-16 ottobre)

RISULTATI LIGUE 1: C’È PSG MARSIGLIA!

Psg Marsiglia è sicuramente la partita che illumina i risultati di Ligue 1 per la 11^ giornata: si gioca domenica 16 ottobre alle ore 20:45, e sarà anche l’appuntamento che al Parco dei Principi chiude un turno che ovviamente presenta tanti altri spunti di riflessione. Psg Marsiglia comunque è la grande classica del calcio francese, rappresentando di fatto le due piazze più in voga e importanti nel Paese; nell’ultimo turno i campioni di Francia non sono andati oltre uno scialbo pareggio senza reti, ma ancor più clamoroso è stato lo scivolone interno dell’OM che ha perso al Vélodrome contro l’Ajaccio, ultimo in classifica.

Di conseguenza, adesso il big match è prima contro terza: il Marsiglia è stato scavalcato dal sorprendente Lorient, che gioca sabato alle 17:00 contro il Reims e non può certo dormire sonni tranquilli, visto che gli ospiti sono proprio quelli che settimana scorsa hanno frenato il Psg. Sarà molto interessante scoprire quello che succederà sabato 15 e domenica 16 ottobre nei risultati di Ligue 1; la speranza in Francia è sempre che il Paris Saint Germain non uccida il campionato regalandoci un po’ di sorprese e spettacolo, è stato così a volte anche nell’epoca dello sceicco e dunque vedremo se il Marsiglia saprà eventualmente fare il colpo al Parco dei Principi, agganciando i grandi rivali in classifica…

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora dei risultati di Ligue 1 bisogna anche parlare del ritorno di Laurent Blanc: capitano della nazionale campione del mondo 1998 (saltando la finale per squalifica) e poi CT degli stessi Bleus che ha guidato agli Europei 2012, l’ex difensore era finito ad allenare nella periferia del calcio ma è stato richiamato in Europa, dopo vari ammiccamenti con altre società nel corso degli anni, per guidare il Lione che ha esonerato Peter Bosz, visto che la situazione di classifica stava peggiorando.

Ha fatto abbastanza discutere il video della presentazione di Blanc allo spogliatoio: ben pochi dei calciatori del Lione si sono alzati in piedi nello stringergli la mano, come solitamente si confà nelle prestazioni ufficiali e, soprattutto, se ti troverai a prendere “ordini” da quella persona. Sia come sia, Blanc aprirà sul campo del Rennes, altra squadra che forse non sta facendo quanto dovuto; da vedere anche il Monaco, che sta cercando di tornare grande (nel 2017 ha raggiunto la semifinale di Champions League), impressionante pensare a quanti campioni in epoca recente sono passati dal Principato e oggi si fa affidamento sui “datati” Ben Yedder e Volland e sul giovane Badiashile. Vedremo come andranno le cose con i risultati di Ligue 1…

RISULTATI LIGUE 1: 11^ GIORNATA

SABATO 15 OTTOBRE

Ore 17:00 Lorient Reims

Ore 21:00 Lens Montpellier

DOMENICA 16 OTTOBRE

Ore 13:00 Tolosa Angers

Ore 15:00 Auxerre Nizza

Ore 15:00 Nantes Brest

Ore 15:00 Rennes Lione

Ore 15:00 Troyes Ajaccio

Ore 17:00 Monaco Clermont

Ore 20:45 Psg Marsiglia

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 26

Lorient 25

Marsiglia 23

Lens 21

Monaco 20

Rennes 18

Lille, Clermont 16

Lione 14

Montpellier, Tolosa 12

Troyes, Nizza 11

Strasburgo, Reims, Auxerre, Angers 8

Ajaccio, Nantes 7

Brest 6











