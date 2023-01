Risultati Ligue 1, classifica/ Le partite della 20^ giornata nel campionato francese

RISULTATI LIGUE 1: C’É MARSIGLIA MONACO!

Inizia il girone di ritorno per i risultati di Ligue 1: pronti via, la 20^ giornata del campionato francese ci consegna una scintillante Marsiglia Monaco che in questo momento vale per l’OM la possibilità di riavvicinarsi alle prime due posizioni della classifica andando a caccia della qualificazione in Champions League, mentre per la squadra del Principato l’eventuale -2 nei confronti dello stesso Marsiglia, che continua nel suo campionato di alto profilo ma che dà sempre la sensazione che gli manchi ancora qualcosa per fare il definitivo salto di qualità.

A proposito di alto profilo, il Lens non molla: i sangueoro si confermano secondi in classifica a 3 punti dal Psg che hanno battuto nella sfida diretta, il fatto che i campioni d’inverno abbiano girato a 47 punti la dice lunga sulla straordinarietà del Lens, forse ancor più di come questa squadra stia tenendo testa a una corazzata che sulla carta avrebbe già dovuto “ammazzare” la Ligue 1, come del resto ha spesso fatto nelle stagioni precedenti. Vedremo allora cosa ci porteranno in dote i risultati di Ligue 1 per la 20^ giornata, e come cambierà la classifica del campionato francese dopo questo turno.

RISULTATI LIGUE 1: SITUAZIONE E CONTESTO

Per i risultati di Ligue 1 possiamo allora vedere che sabato, a parte Marsiglia Monaco, si gioca Troyes Lens: la seconda in classifica va a fare visita a una squadra che si trova tre punti sopra la zona retrocessione e ha un impellente bisogno di una vittoria per mettersi al sicuro. Il Psg risponderà, provando eventualmente ad allungare, domenica sera nella partita che chiuderà il programma della 20^ giornata: al Parco dei Principi arriva il Reims, nobilissima società del calcio transalpino che in questo momento si trova all’ottavo posto in compagnia di Nizza e Lione.

Altre due grandi (almeno sulla carta) che però stanno faticando parecchio, e che saranno impegnate rispettivamente contro il Lille in casa (è un potenziale big match) e l’Ajaccio in trasferta, per il Lione un impegno abbordabile con un’avversaria che oggi sarebbe retrocessa. I risultati di Ligue 1 ci propongono poi anche Strasburgo Tolosa, sempre molto interessante; delicata Auxerre Montpellier, con i padroni di casa penultimi in classifica e gli ospiti che rischiano seriamente di finire nella seconda divisione. Staremo a vedere quello che succederà tra poche ore e in questa due giorni…

RISULTATI LIGUE 1: 20^ GIORNATA

SABATO 28 GENNAIO

ore 17:00 Troyes Lens

ore 21:00 Marsiglia Monaco

DOMENICA 29 GENNAIO

ore 13:00 Nizza Lille

ore 15:00 Auxerre Montpellier

ore 15:00 Clermont Foot Nantes

ore 15:00 Strasburgo Tolosa

ore 15:00 Brest Angers

ore 17:05 Ajaccio Lione

ore 20:45 Psg Reims

CLASSIFICA LIGUE 1

Psg 47

Lens 44

Marsiglia 42

Monaco, Rennes 37

Lille 34

Clermont Foot 32

Lione, Nizza, Reims 25

Tolosa 23

Nantes 21

Troyes 18

Montpellier 17

Strasburgo, Brest, Ajaccio 15

Auxerre 13

Angers 8











