Risultati Olimpiadi Tokyo 2020/ Diretta live: oggi tiro con l’arco e canottaggio

Spazio per i risultati delle Olimpiadi Tokyo 2020 anche oggi, venerdi 23 luglio: nel giorno che segna l’avvio ufficiale della 32^ edizione del giochi a cinque cerchi, pure saranno ancora poche prime gare preliminari a tenerci compagnia, fin dalle prime ore della notte italiana. Nella giornata dunque dove massimamente attesa è la cerimonia di apertura, che pure vedrà l’Italia sfilare alle spalle dei porta bandiera Elia Viviani e Jessica Rossi, pure i riflettori in primis saranno orientati verso il Sea Forest Waterway e il Parco di Yumenoshima, scenari magnifici delle gare preliminari di Tiro con l’arco e Canottaggio, primi sport protagonisti alle Olimpiadi nipponiche e che pure ci faranno compagnia oggi. Vediamo dunque subito il calendario ufficiale, ove, per i risultati delle Olimpiadi 2020 di questo venerdi 23 luglio, sarà appuntamento alle ore 1.30 per le prime batterie del canottaggio e poi dalle ore 2.00 con il ranking round, maschile e femminile per il tiro con l’arco.

RISULTATI OLIMPIADI TOKYO 2020: PROGRAMMA E AZZURRI OGGI IN GARA

Come detto prima, in questo venerdi dedicato ai risultati delle Olimpiadi Tokyo 2020, saranno ancora poche gare preliminari a farci compagnia dalle prime ore del mattino italiano: da domani attendiamoci un programma ben più ricco, con anche parecchi italiani subito chiamati in causa in questi primi giorni della rassegna olimpica. Come abbiamo visto prima, oggi primo impegno sarà con le batterie del canottaggio, dove vivremo le qualificazioni per il singolo, doppio e quartetto femminile e maschile, con tanti azzurri impegnati, da Venier, Panizza, Rambaldi e Gentili, fino a Di Mauro e alle azzurre Iseppi, Montesano, Lisi e Gobbi. Per il tiro con l’arco invece ricordiamo che sarà oggi spazio per il ranking round individuale dove saranno 4 gli italiani iscritti e dunque le azzurre Andreoli, Boari e Rebagliati e pure Mauro Nespoli, già vincitore della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Londra 2012. Poche gare ma assolutamente da non perdersi dunque in questo venerdi riservato ai risultati delle Olimpiadi 2020 Tokyo: gli azzurri saranno già protagonisti?

