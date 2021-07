Risultati Volley e Beach Volley/ Olimpiadi Tokyo 2020, diretta live: ecco le azzurre

RISULTATI VOLLEY E BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: C’È ITALIA DI MAZZANTI

Anche oggi, giovedi 29 luglio 2021 sono riflettori puntati sui risultati del volley e del Beach volley per le Olimpiadi di Tokyo 2020: andiamo dunque subito a vedere programma e orari ricordando che pure l’Italia sarà assoluta protagonista. Questo pure fin dalle prime ore del mattino italiano: calendario alla mano vediamo infatti che saranno già le 2 del mattino quando l’italia del ct Mazzanti sarà in campo contro l’Argentina per il terzo turno dei giorni della pallavolo femminile ai giochi. Per le azzurre un’impegno alla loro portata ma che ovviamente non va sottovalutato, visto che pure in palio vi è sempre il primo posto nel girone. Continuando a leggere il programma per il volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020 oggi, alle ore 4.05 la sfida tra Corea del Sud e Repubblica Dominicana, mentre saranno solo le ore 7.20 quando si accenderò Serbia Kenya. A completamento del quadro dei risultati anche le sfide tra Cina e Russia e tra Giappone e Brasile, rispettivamente alle ore 9.25 e 12.40 italiane: solo alle ore 14.45 il big match tra Stati Uniti e Turchia, quasi un anticipo di finale a cinque cerchi.

RISULTATI BEACH VOLLEY OLIMPIADI TOKYO 2020: NESSUN AZZURRO IN GARA OGGI

Detto del programma della pallavolo, ecco che tocca ora vedere che ci riserva questa giornata per i risultati del Beach volley alle Olimpiadi di Tokyo 2020, oggi 29 luglio. Calendario alla mano notiamo subito nel tabellone l’assenza di italiani: dopo Rossi-Carambula e Menegatti Orsi-Toth ieri, oggi sarò un giorno di riposo per gli atleti del tricolore (ma le due coppie come anche Lupo-Nicolai saranno sulla sabbia solo domani). Tra gli incontri comunque da tenere d’occhio, la sfida al vertici del gruppo B maschile Krasilnikov/Stoyanovskyi-Plavisn/Tocs e quella per il girone D tra Brouwer/Meeuwsen-Azaad/Capogrosso. Per il tabellone femminile del Beach volley invece teniamo ovviamente d’occhio le favoritissime Pavan-Humana Paredes, che se la vedranno contro Heidrich-Verge Depre. Attenzione anche a Agatha/Duda-Bansley/Wilkerson, dove si decide dell’ultimo posto per le finali nel gruppo C.

