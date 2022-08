Rita Ora e Taika Waititi si sono sposati/ Matrimonio in segreto per la coppia

Rita Ora ha sposato Taika Watiti con delle nozze segrete a Londra

Fiori d’arancio per Rita Ora e Taika Watiti; i due sono convolati a nozze a Londra, ma la cerimonia è segreta e il più privata possibile. A dare la notizia è stato il The Sun, poi ripresa dal settimanale Chi che riporta: “A Londra la popstar e Taika Waititi hanno organizzato una cerimonia molto intima per pochi amici e familiari. “Hanno voluto tenere la loro relazione il più privata possibile” ha fatto sapere il The Sun”.

La coppia ha iniziato a frequentarsi nel marzo del 2021, nonostante si conoscessero da quattro anni. Il loro amore è fiorito in modo inaspettato per culminare nella promessa di amore eterno. Dopo tutte le notizie di separazioni e crisi che circolano in questi mesi estivi, Rita Ora e il regista decidono invece di dirsi di “sì” e di legarsi ancora di più. Come riporta il TG Com24, Page Six ha intervistato un invitato al matrimonio che avrebbe dichiarato: “È stata una cerimonia molto intima e super speciale per tutti i presenti. Le persone più care hanno potuto vedere quanto siano follemente innamorati”.

La storia d’amore tra Rita Ora e Taika Watiti: dalla prima paparazzata al red carpet

Rita Ora e Taika Watiti si sono sposati, coronando la loro storia d’amore. I due si sono conosciuti quattro anni fa, ma la prima paparazzata è avvenuta nella primavera del 2021 quando la pop star e il regista sono stati beccati ad abbracciarsi. Poco dopo la coppia è stata immortalata mentre si dava un bacio sul balcone.

Il regista di Thor: Ragnarok è rimasto però sempre molto vago, fino a che nell’agosto del 2021 la coppia ha debuttato sul red carpet per la Premiere di The Suicide Squad. Ora i due sono convolati a nozze, dopo che nel 2020 Waititi e la sua allora moglie, Chelsea Winstanley, si sono separati.

