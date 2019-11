Rita Palange è Gianna Nannini/ Torna in tv dopo La Corrida (Tali e Quali)

Il volto di Rita Palange non sarà forse inedito agli occhi degli spettatori dotati di lunga memoria. Alle spalle la nuova concorrente di Tale e quale show – Tali e Quali, al via nella prima serata di oggi, venerdì 22 novembre 2019, ha infatti qualche altra partecipazione in un programma televisivo. E proprio nei panni di Gianna Nannini, l’artista che ha scelto di interpretare in questo debutto nel torneo canoro. Si tratta sicuramente di una prova non facile anche per via dell’incredibile carisma della rocker classe 1956 di Siena. Rita però ha grande personalità e in passato è già riuscita a dimostrarlo. Vedremo come se la caverà stasera.

Chi è Rita Palange? Un passato a La Corrida…

In passato abbiamo vista a La Corrida dove Rita Palange, oggi a Tale e quale show 2019 – Tali e Quali, ha scelto di mostrare le proprie abilità di cantante grazie a Meravigliosa Creatura, una delle hit più conosciute di Gianna Nannini. Si parla tra l’altro dell’edizione di quest’anno, dove la 55enne fiorentina ha svelato anche di possedere delle case a Santo Domingo e di cantare sempre in pubblico nel fine settimana, all’interno del suo ristorante. “Vediamo se sarà Tale e Quale”, sottolinea tra l’altro il conduttore Carlo Conti prima di dare il via alla performance. Un segno del destino? Oppure è solo una coincidenza che la Palange sia finita per tentare la fortuna nelle stesse vesti in un altro programma dello stesso presentatore? In base alla sua prima esibizione, possiamo solo dire che potrebbe dare parecchio filo da torcere agli altri concorrenti e che la somiglianza fra la sua voce e quella della Nannini c’è tutta. Clicca qui per guardare il video di Rita Palange.

