Rita Pavone/ “Le nozze con Teddy Reno? Vorrei delle scuse”. Sul bullismo…

Rita Pavone, un’icona della musica italiana, protagonista di successi che resteranno nella storia della musica italiana, regala al pubblico di Raiuno, un quadro inedito di se stessa svelando i retroscena di quella che è stata la sua infanzia e della sua straordinaria storia d’amore con Teddy Reno che, il prossimo 11 luglio spegnerà 93 candeline. Rita Pavone e Teddy Reno hanno da poco festeggiato 51 anni di matrimonio dimostrando di essersi sposati per amore. All’epoca, infatti, la coppia finì nel mirino della critica. In tanti, infatti, li accusarono di essersi sposati per business. Un’accusa pesantissima che, ancora oggi, fa soffrire molto Rita Pavone. “Teddy era stato sposato per procura in Messico. Per la religione e la chiesa era libero. Quando ottenne il divorzio, per tutto il mondo eravamo liberi di sposarci e ci siamo sposati, ma si è scatenato l’inferno. Dissero che l’avevamo fatto per business e per le copertine. Io, nella mia vita, non ho mai avuto bisogno di niente“, ha raccontato ai microfoni di Io e Te.

RITA PAVONE: “TEDDY RENO? SAPEVO CHE ERA LA PERSONA GIUSTA”

Ai microfoni di Io e Te, Rita Pavone si toglie così qualche sassolino dalla scarpa. Quando ha incontrato Teddy Reno ha capito di aver incontrato la persona giusta e il tempo non ha fatto altro che darle ragione. “Sapevo che quea persona era a persona giusta. Noi abbiamo festeggiato a marzo scorso 51 anni di matrimonio. Dovrebbero chiedermi scusa”, ha puntualizzato l’artista. Attraverso le foto della sua infanzia, poi, ha anche svelato di essere stata spesso vittima delle prese in giro dei compagni a causa della sua statura: “io sono stata una delle più bullizzate” – confessa la cantante – “alle elementari, entrai in classe e la maestra disse radunatevi, mettetevi in fila e riempite quel buco. Quel buco ero io e da quel momento ho capito che avrei dovuto lottare per emergere, per cercare il mio posto al sole”, conclude.

