Rita Pavone, canzone Niente (Resilienza 74)/ La critica non perdona, il tramonto di un mito? (Sanremo 2020)

Rita Pavone ha scelto di omaggiare un collega importante durante la serata duetti di Sanremo 2020. Al suo fianco abbiamo visto Amedeo Minghi, mentre il brano scelto è quello che l’artista ha portato sul palco dell’Ariston nell’83. 1950 non ha ricevuto all’epoca l’applauso di critica e pubblico, ma in seguito è riuscito a diventare una delle pietre miliari della musica italiana. Seduto al pianoforte, Minghi ha accompagnato la collega per quasi tutta la durata dell’esibizione. Rita, scintillante come sempre, ha lasciato che fosse il partner ad attaccare la canzone per affrontare la prima strofa. Lei, poggiata in modo delicato sul piano, è subentrata poi con il suo timbro graffiante, regalando nuova energia al testo. Quando Minghi si è allontanato dallo strumento, la cantante in gara lo ha guardato con ammirazione e felicità, orgogliosa di poter fare un tributo ad un suo successo del passato. Peccato per l’arrivo dei due artisti a tarda ora: i fan hanno dovuto attendere oltre l’una di notte per poter finalmente assistere al loro arrivo sul palco. Indecisa invece la reazione del pubblico sui social. Qualcuno punta il dito contro la Pavone, per via della sua decisione di affrontare la canzone in un modo un po’ troppo lirico. Altri invece applaudono al duetto, soprattutto per la capacità di entrambi gli artisti di dimostrare una grande professionalità e abilità nel canto. “Con Amedeo Minghi su quel palco si soffiavano 146 candeline, ma l’hanno messa in saccoccia a metà dei concorrenti”, scrive qualcuno. Altri invece non hanno potuto fare a meno di notare che la cantante ha dimenticato qualche parola del testo, modificando le strofe. Secondo alcuni, Minghi si sarebbe accorto dell’errore e avrebbe lanciato uno sguardo imbarazzato alla collega. Clicca qui per rivedere il video di Rita Pavone e Amedeo Minghi

RITA PAVONE, LA CRITICA NON PERDONA

Rita Pavone sta per tornare a Sanremo 2020 grazie alla quarta serata della kermesse che vedremo questa sera, venerdì 7 febbraio, con la sua “Niente (Resilienza 74)“. Per ora non sembra che la fortuna soffi a favore dell’artista e questa volta le polemiche che l’hanno colpita prima del Festival non c’entrano nulla. I social non hanno accolto bene il suo duetto con Amedeo Minghi e ancora una volta, così come accaduto nella serata di debutto, qualcuno ha ribadito che la Pavone non sarebbe più in grado di scandire le parole. Il risultato è di non riuscire ad arrivare al pubblico in modo pieno. Purtroppo la cantante non ha un profilo social, così non possiamo sapere nulla degli attimi successivi alla performance. Minghi di contro ha scelto di pubblicare una foto che lo ritrae con Arisa, “Autrice e interprete raffinata”, dice. I complimenti per il duetto sono tutti per lui: cosa succederà quindi alla Pavone per la classifica di oggi? La fortuna purtroppo l’ha abbandonata anche durante la prima serata, quando si è piazzata decima, riuscendo a perdere il confronto con Achille Lauro.

