Rita Rusic/ Con Andrea Denver è veramente solo amicizia? (Grande Fratello Vip)

Rita Rusic ci rivelerà la verità sul suo flirt con Andrea Denver? I riflettori sono stati puntati sui due fin dal loro arrivo al Gf Vip 4, ma nei giorni successivi abbiamo scoperto più che altro i retroscena fra il modello ed Elisa De Panicis. Ne è nata persino una questione nell’ultima diretta, quando Andrea ha rivelato di aver avuto quattro rapporti intimi con la ragazza. Tutto tace invece sul fronte Rusic, con cui comunque il modello avrebbe avuto in passato dei teneri incontri. Lo conferma il settimanale Oggi grazie alle rivelazioni di Alberto Dandolo, che definisce Denver un “ragazzo tutto muscoli assai apprezzato da molte ricche signore del jet set internazionale. In pochi sanno che anche la sua collega di reality, Rita Rusic, in passato ha avuto una breve, ma appassionata, relazione con lui. Poi Andrea si invaghì di una attempata miliardaria”. Eppure la Rusic e il modello hanno tenuto finora la bocca cucita, anzi hanno persino finto di non conoscersi. Ritrovandosi faccia a faccia a pochi minuti dall’inizio del programma, hanno rivelato più che altro di aver condiviso la stessa città in America e di essersi intravisti in quelle occasioni. Nulla di più. Per ora.

Rita Rusic e le strategie per farsi apprezzare dal pubblico del Grande Fratello 4

Rita Rusic si sta dando da fare per riuscire ad attirare l’attenzione delle telecamere del Grande Fratello Vip 4. L’imprenditrice non sta seguendo forse la stessa strategia degli altri concorrenti, che stanno rivelando segreti e malesseri, ma è sempre pronta a prendere in mano le dinamiche di altri aspetti della vita nella Casa. In prima linea per leggere i comunicati, sempre pronta a partecipare alle decisioni del gruppo. Molto meno però a farsi conoscere. Sarà questo invece uno degli elementi che permetterà ai telespettatori di simpatizzare per un concorrente o per un altro e la Rusic farebbe bene a non dimenticarselo. Visto che parliamo di una grande conoscitrice del mondo dello spettacolo, forse dobbiamo aspettarci qualche colpo di scena al momento più opportuno? Qualche altarino finora rimasto nascosto? Mentre le altre donne della Casa sono impegnate fra liti, battibecchi e frecciate alle spalle degli assenti, Rita rimane ligia al suo dovere e pensa al trucco. Ad invadere i suoi spazi c’è solo uno strascicato Antonio Zequila, che trova in lei il silenzio giusto per poter dare sfogo ai suoi pensieri.

