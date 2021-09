Rita Rusic, critiche per il nuovo fidanzato/ Lei: “Troppo giovane? Sono solo gelosi!”

Circa un mese fa, Rita Rusic si mostrata sui social in compagnia di un giovane e bellissimo ragazzo. Alcuni particolari della foto, come il fatto che fossero mano nella mano, hanno fatto immediatamente comprendere che l’uomo in foto fosse il suo nuovo fidanzato. L’evidente differenza d’età ha immediatamente scatenato i commenti dei tanti follower dell’attrice. Molti si sono complimentati con la bellissima coppia, altri, però, hanno criticato la Rusic. Il suo errore? Aver scelto un ragazzo tanto più giovane di lei.

Rita Rusic, foto al mare col nuovo fidanzato/ Chi è? Web attacca: "Sembra tuo figlio"

Un argomento, questo, di cui si parla nel corso della nuova puntata de La Vita in diretta. Alberto Matano solleva la questione, ricordando i tanti hater con cui la Rusic ha dovuto fare i conti. L’attrice, però, si è detta per nulla infastidita dalle critiche, parlando invece di semplice gelosia.

Rita Rusic, la risposta agli hater: “Gli uomini sono solo gelosi”

“È vero. Qualcuno ha scritto qualcosa di spiacevole dopo quella foto. – ha esordito Rita Rusic, ospite a La Vita in diretta – È chiaro però che questa notizia delle critiche fa più effetto dei bei commenti che ho ricevuto dalle donne per questa relazione. Molte, infatti, si sono complimentate con me. Gli uomini, invece, quelli sono solo un po’ gelosi di vedermi con un altro” ha tenuto però a specificare. Chiarendo inoltre che “Gli haters, tanti sono persone che ti conoscono, perché li vedi i loro profili che sono fake. Hanno pochi follower, sono senza foto. Io semplicemente blocco.” Poche parole, invece, sul nuovo fidanzato, di cui preferisce non svelare l’identità anche se la storia sembra continuare a gonfie vele.

Rita Rusic ha un nuovo fidanzato?/ Indizi sui social: una presenza in bagno

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic)

LEGGI ANCHE:

Alba Parietti e Rita Rusic/ Karina Cascella: "sono sia rossa che verde perchè..."

© RIPRODUZIONE RISERVATA