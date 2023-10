Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori di nuovo vicini/ Pace fatta dopo un “periodo burrascoso”: le foto

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori di nuovo vicini dopo un periodo burrascoso: paparazzati a pranzo insieme

Pranzo di famiglia quello immortalato dai paparazzi del settimanale CHI tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori. I due ex si sono ritrovati in un ristorante di Roma per un pranzo in famiglia, visto che con loro, arrivato insieme a mamma Rita, c’era anche il figlio Mario. Un avvistamento che appiana le voci che volevano i due ex in cattivi rapporti. Rita e Vittorio, d’altronde, hanno vissuto vari momenti turbolenti che hanno influito non poco nella loro relazione.

Come il settimanale sottolinea: “Sempre un gran su e giù il loro rapporto: dopo che il produttore era stato male, nel 2017, la prima a correre da lui era stata proprio Rita; una volta fuori pericolo, però, il bisticcio era dietro l’angolo”. I due hanno infatti litigato in varie occasioni per poi fare pace e ripetere questa trafila varie volte.

Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori, rapporti sereni: le foto col figlio confermano

Ad oggi sembra però che i rapporti tra Rita Rusic e Vittorio Cecchi Gori siano sereni, distesi. Lo confermano gli scatti pubblicati da CHI che mostrano i due ex insieme al figlio Mario seduti allo stesso tavolo e intenti a chiacchierare. Segue uno scatto in cui Vittorio lascia il ristorante, accompagnato da un cameriere, e poi scortato da ex moglie e figlio all’auto, dove si assicurano che l’autista lo riporti a casa. Mario tornerà invece nell’attico in cui vive con sua madre Rita. Diversi mesi dopo le voci di una rottura netta nei rapporti tra i due ex coniugi, Rita e Vittorio hanno dunque ritrovato la volontà di ricucire lo strappo, soprattutto per la serenità del loro figlio.

