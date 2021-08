Rita Rusic, foto al mare col nuovo fidanzato/ Chi è? Web attacca: “Sembra tuo figlio”

61 anni e non sentirli (soprattutto non dimostrarli!). Rita Rusic nelle ultime ore ha lasciato il popolo del web senza parole per una foto pubblicata su Instagram. Lo scatto, in cui l’attrice spicca per la sua bellezza e per la forma fisica eccezionale, ha scatenato i commenti dei follower anche per un altro particolare non da poco: la presenza di un uomo al suo fianco.

Dalla parole che accompagnano lo scatto, tra chi anche l’hashtag ‘love’ (amore), si intuisce che l’uomo in costume al suo fianco che le tiene la mano è il suo nuovo fidanzato. La foto non presenta tag, dunque non svela l’identità dell’affascinante uomo che le sta vicino, ciò che però appare chiaro è che si tratta di un fidanzato molto più giovane della Rusic; tuttavia è difficile al momento ipotizzare quanti di preciso.

Chi è il nuovo fidanzato di Rita Rusic? Il web si scatena

Inutile dire che la foto di Rita Rusic col nuovo giovane fidanzato ha scatenato i commenti del popolo del web. C’è chi l’ha criticata, facendole banalmente notare che il ragazzo al suo fianco può essere suo figlio; chi ancora ha inizialmente ipotizzato potesse trattarsi davvero di suo figlio Mario, secondogenito che Rita ha avuto da Vittorio Cecchi Gori.

Ci ha pensato però la Rusic a smentirlo ironicamente, scrivendo “No, non credo sia lui”. Per tante critiche, altrettanti complimenti per la coppia, anche da parte di volti noti del mondo dello spettacolo. Pe Clizia Incorvaia sono “Bellissimi”, per Riccardo Signoretti lo stesso, Lucia Nunez, invece, scrive “Spaccate”. Moltissimi i complimenti anche dei follower dell’attrice.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rita Rusic (@ritarusic)





