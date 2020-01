Rita Rusic sarà eliminata?/ È guerra con Adriana Volpe… (Grande Fratello Vip)

Rita Rusic è nei guai: questa sera potrebbe davvero abbandonare la casa del Grande Fratello Vip 4. Patrick Pugliese è convinto che lo scontro a colpi di nomination metterà a dura prova la produttrice, contro cui si sente in sfida diretta. Andrea Montovoli, il terzo al televoto, è infatti un amico e non crede di doversi mettere contro di lui. “Mi sento ingiustamente presa di punta”, dice intanto la Rusic in tarda notte parlando di quanto accaduto lo scorso lunedì. “La mia vita da bambina era stata felice fino a che non ci siamo trasferiti in un campo profughi in Italia”, ha confessato poi parlando della sua infanzia, “eravamo chiusi lì dentro con la mia famiglia e noi bambine dovevamo essere brave per meritarci la cittadinanza. La parte più dura poi è quando sono rimasta sola perchè hanno mandato via mia sorella in un collegio lontano”. Il discorso poi è andato su Vittorio Cecchi Gori e sui figli, ma soprattutto sulle conseguenze della separazione. “Mi sono ritrovata senza niente, tutte le porte sbarrate, c’erano bodyguard davanti a tutte le porte“, rivela, aggiungendo poi di essersi salvata solo grazie alla famiglia e all’amore per i figli.

Rita Rusic è “guerra con Adriana Volte” al Grande Fratello Vip 4

Rita Rusic ha tirato fuori il suo carattere al Grande Fratello Vip 4. E menomale, pensano tutti i fan che adorano il suo modo di fare schietta, a volte crudo. La produttrice però non ha gradito il voto di Adriana Volpe, visto che fino a pochi giorni fa faceva parte della sua stretta cerchia. “Io se ti posso dire la verità, io ho votato te, ma non è che io adesso mi fisso su di te“, ha detto la conduttrice, “Se tu passi la nomination e domani possiamo nominare sia uomini che donne…”. Non ha potuto però concludere il discorso che Rita ha tirato fuori le unghie. “Tu non puoi obbligare la gente a fare quello che vuoi perchè non sei la maestra. Questo tono da maestrina… […] se devi usare questi toni parla con Magalli e non con me. Io la scuola l’ho già fatta, io sono più vecchia di te“, ha sentenziato. Michele Cucuzza, seppur d’accordo con le parole di Adriana, ha deciso di non entrare nel merito della lite e di provare a spiegare le posizioni di entrambe. Clicca qui per guardare il video di Rita Rusic e Adriana Volpe.

