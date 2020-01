Rita Rusic “sviene”/ Cucuzza scatta respirazione bocca a bocca (Grande Fratello Vip)

Il Grande Fratello 4 è iniziato da pochissimo e già iniziano le gag studiate a tavolino da Alfonso Signorini. Michele Cucuzza ha fatto il suo ingresso nella casa per primo, esplorando il salotto in stile inviato del telegiornale. Il conduttore del GF l’ha fatto nascondere sotto al divano per fare uno scherzo a Rita Rusic. L’attrice, entrata per seconda, è stata avvisata da Signorini dello scherzo in arrivo: “Tu sei una bravissima attrice. Appena ti fa spaventare, fai finta di svenire”. La Rusic ha così messo in scena tutto quanto: ha aperto la porta, poi ha mosso i suoi primi passi nell’open space della casa. Cucuzza, come accordi, è sbucato dal divano e l’attrice è svenuta come da manuale. Tra i due è partita una gag finita con un bacio.

Michele Cucuzza e Rita Rusic: il finto malore e il bacio

Rita Rusic ha messo in atto le sue doti di attrice dal primo secondo in cui ha messo piede nella casa. Dopo aver finto un malore dovuto dallo spavento per lo scherzo di Cucuzza, l’attrice si è accasciata sul divano. Signorini ha iniziato a chiedere a Cucuzza di rianimarla. Il povero giornalista la guardava inerme e incredulo: “Sto facendo le manovre”. Non vedendola muovere, Cucuzza ha messo in atto una respirazione bocca a bocca per rianimarla. La Rusic si è così “svegliata” ridendo, facendo capire al malcapitato che si trattava di un brutto scherzo. Ha poi rivelato a Signorini: “Mi ha dato un bacio con la lingua!”.

