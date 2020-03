Un’intervista esclusiva a Domenica Live per fare chiarezza sul presunto arresto e sulle condizioni di salute di Vittorio Cecchi Gori. Rita Rusic ha deciso di parlare con Barbara D’Urso, storica amica di famiglia, per porre un argine alle voci incontrollate che da questa mattina descrivevano il rita rproduttore cinematografico dietro le sbarre dopo la condanna per alcuni reati finanziari, tra cui bancarotta fraudolenta, in merito al crac Safin. Come riportato da Il Giornale, Rita Rusic ha spiegato: “Vittorio non si trova nel carcere di Rebibbia come scrivono i giornali. È ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per un malore”. Dunque l’ex presidente della Fiorentina viene piantonato dagli agenti del Nucleo Investigativo dei carabinieri che nella serata di ieri gli hanno notificato l’ordinanza di arresto.

RITA RUSIC: “VITTORIO CECCHI GORI IN CARCERE? PER LUI SAREBBE LA MORTE”

Bisognerà attendere la messa in onda dell’intervista di Rita Rusic a Domenica Live per avere qualche dettaglio in più sullo stato di salute di Vittorio Cecchi Gori. E’ possibile che la notifica dell’arresto da parte dei carabinieri in relazione al crac Safin abbia accentuato delle condizioni che già nei giorni scorsi non erano ottimali. Per quanto le condizioni di salute di Cecchi Gori non sembrano compatibili con le condizioni di vita in carcere, Rita Rusic da Barbara D’Urso ha voluto chiarire che l’ingresso in un istituto penitenziario sarebbe per l’ex marito un colpo troppo forte da sopportare: “Se dovessero portarlo in carcere la sua salute verrà compromessa perché non è autosufficiente, per lui sarà la morte”. Parole forti quelle della croata, di cui ha parlato oggi anche Rita Dalla Chiesa dagli studi di Italia Sì su Rai Uno: “Rita Rusic gli è sempre molto vicina, è una cosa bellissima. In questi momenti c’è sempre stata, è una cosa importantissima. Nessuno giudica lui, la giustizia fa il suo corso, ma è bello vedere che in questi momenti ha una donna al suo fianco”.

