Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3, diretto da Philippe de Chauverin

Mercoledì 4 dicembre andrà in onda, in prima serata su Rai 1, alle ore 21:30, la commedia francese del 2021 dal titolo Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3.

Il film è il terzo capitolo della saga Non sposate le mie figlie ed è diretto anche in questa occasione dal regista Philippe de Chauveron, già firma dei due precedenti lungometraggi Non sposate le mie figlie! (2014) e Non sposate le mie figlie! 2 (2019).

Il cast principale è confermato anche per questo lungometraggio e vede nuovamente sul grande schermo: Christian Clavier, conosciuto dal pubblico per il personaggio di Asterix in Asterix & Obelix contro Cesare (1999) e Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (2002), Chantal Lauby, che aveva già lavorato con Clavier in Asterix & Obelix – Missione Cleopatra (2002), e ancora Ary Abittan, Medi Sadoun, Frédérique Bel, Émilie Caen ed Élodie Fontan. Prende parte per la prima volta alla serie cinematografica l’attrice Alice David, nota per avere doppiato Lara Croft nei videogiochi Tomb Raider (2013) e Rise of the Tomb Raider (2015).

La trama del film Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3: un anniversario molto movimentato

Riunione di famiglia – Non sposate le mie figlie! 3 riprende le vicende della famiglia Verneuil. Claude e Marie (rispettivamente Christian Clavier e Chantal Lauby) hanno ormai accettato i matrimoni misti delle loro amate figlie, ognuna delle quali si è unita con un uomo proveniente da parti del mondo completamente diverse tra loro.

La coppia, però, si rende ben presto conto che, nonostante le tre giovani abbiano creato un proprio nucleo familiare, continuano ad invadere la loro dimora auto-invitandosi a pranzi e cene varie e occupando in vari modi la loro casa. In particolare Claude è molto stanco perché sperava di poter finalmente trascorrere un po’ di tempo esclusivo con sua moglie.

Per il loro 40° anniversario di matrimonio, le quattro figlie decidono di allestire uno splendido evento, inviando l’invito anche alle famiglie d’origine dei rispettivi compagni.

Inaspettatamente, quindi, Claude e Marie si ritroveranno a dover ospitare decine di persone che, come se ciò non bastasse, non vanno neanche d’accordo tra loro.

Riusciranno i due protagonisti a trovare un punto d’equilibrio tra i presenti ma, sopratutto, ad ottenere un po’ di pace e tranquillità?