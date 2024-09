ROAD, una rete di imprese formata nel 2023, ha presentato l’apertura ufficiale della ‘ROAD Academy‘ che mira a fornire una formazione completa sulle ultime innovazioni nel mercato mondiale ai giovani talenti del futuro; il tutto con il supporto degli importantissimi nomi che sostengono l’iniziativa, come Accenture – che offre servizi professionali in tutto il mondo – oltre a Kilometro Rosso, Experis e WTW.

D’altra parte – ed è bene ricordarlo prima di arrivare alla nuovissima ROAD Academy – dietro al Rome Advance District oltre ad Eni ci sono anche altre società come Autostrade per l’Itala, Cisco, Gruppo FS, NextChem, Acea e Bridgeston che solamente lo scorso anno hanno fondato nel Gazometro di Roma Ostiense un vero e proprio distretto di innovazione tecnologica: il suo scopo è quello di portare avanti le fondamentali ricerche scientifiche su temi sempre più importanti come le energie sostenibili o le nuove tecnologie.

ROAD, per riuscire nel suo intento, in pochi mesi è riuscito a stabilire una base solida di collaborazioni con il mondo industriale, le aziende, le numerose università italiane e anche gli altri centri di ricerca nazionali, le startup del territorio e le più innovative PMI: è proprio in questo contesto che va inserita la nuovissima Academy presentata in questi giorni da Eni.

Cos’è e come funzionerà la ROAD Academy: il nuovissimo progetto formativo di Eni per i talenti del futuro

Entrando nel dettaglio, l’idea che anima la ROAD Academy è quella di coltivare i talenti che quotidianamente lavorano nelle numerose aziende partner dell’iniziativa, offrendo un formazione di altissimo livello che creerà un doppio beneficio: da un lato quello per il talento che potrà vantare nuove conoscenze aggiornate al servizio della sua carriera; dall’altro quello a favore del business delle aziende coinvolte e dell’intero sistema economico e industriale.

Per ora – e non si esclude che in futuro saranno attivati altri percorsi – la ROAD Academy si concentrerà sul filone delle innovazioni che stanno inondando il mercato a partire dalla sfida che rappresentano la digitalizzazione e l’intelligenza artificiale, per arrivare fino alla sostenibilità (sia ambientale che finanziaria) e alle innovazioni nel campo del management, del venture building e della leadership; mentre grazie alle competenze che acquisiranno, gli studenti potranno anche entrare a far parte dell’universo di ROAD contribuendo con le loro idee alle numerose iniziative già in corso.