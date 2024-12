Ormai da anni si parla di Robbie Williams e della sua intricata vita sessuale. Pare che il famoso cantante abbia un rapporto alquanto complicato con l’intimità e con la moglie Ayda Field, la quale più volte ha ammesso di non essere soddisfatta di quanto succede sotto le coperte. “La nostra vita sessuale è completamente morta”, aveva asserito la donna nel suo podcast personale, aggiungendo dettagli poco lusinghieri sul marito. Tra questi, il fatto che lui russa spesso la notte, cosa che a quanto pare prima non faceva e che ha fatto perdere ad Ayda il desiderio.

Insomma, le cose tra Robbie Williams e la moglie non sembrano andare per il meglio, anche se l’artista in un’intervista relativa al suo nuovo film “Better Man“, ha dichiarato che sposarsi è stata la cosa più importante che ha fatto nella sua vita, dato che darsi alla monogamia ha rappresentato una sfida enorme. Pare che il cantante, sia infatti piuttosto “vivace” sotto il punto di vista delle relazioni, anche se nell’ultimo periodo secondo le sopracitate dichiarazioni della moglie Ayda Field tutto sembra essere troppo quieto.

Robbie Williams russa troppo. Ecco il motivo principale per cui Ayda Field, sua moglie, non ha più una motivazione per rafforzare l’intimità con il marito. Ma le sue dichiarazioni non si esauriscono al russare la notte: la donna ha anche dichiarato di sentirsi ormai la sorella del marito, e che la camera da letto è ormai uno spazio comune dove si lavora e dove si dorme. Nel suo podcast “Postcards from the Edge“, Ayda non ha utilizzato mezzi termini, svilendo completamente questo aspetto del loro matrimonio. La moglie di Robbie Williams ha spiegato che in passato le cose andavano molto meglio, soprattutto quando il romanticismo era ancora vivo.

Un racconto triste e a tratti imbarazzante quello della 43enne che ha anche confessato di avere l’impressione che Robbie Williams sia un orso che dorme. Che abbia esagerato per aumentare gli ascolti, ancora non si sa, ma di certo non ha utilizzato termini gratificanti nei confronti dell’uomo che ha sposato. Per non parlare del racconto sul russare del cantante, motivo che la spinge talvolta a dare un calcio alle sue gambe per farlo smettere: “A volte lo colpisco con la gamba, lo spingo: spesso funziona, poi ritorna a russare“.