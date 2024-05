Robert Fico ferito in attentato: come sta premier Slovacchia/ Video: colpito a petto e stomaco in sparatoria

Attentato contro Robert Fico, primo ministro della Slovacchia: è stato raggiunto da alcuni colpi di arma da fuoco in una sparatoria. L’aggressione è avvenuta a Handlova, città che si trova a circa 150 chilometri a nord-est della capitale slovena, stando a quanto riferito dai media locali e internazionali. Non ci sono molte informazioni in merito alle sue condizioni di salute: si sa solo che è rimasto ferito ed è stato portato in un ospedale di Bratislava in elicottero, mentre una testimone oculare avrebbe riportato di aver visto delle ferite al petto e alla testa. Un sospetto, invece, è stato arrestato, mentre la polizia ha isolato la scena.

L’attentato è stato confermato durante una sessione parlamentare dal vicepresidente del parlamento Lubos Blaha. L’incidente si è verificato al termine di una riunione governative che si è tenuta all’interno di un centro culturale di Handlova. Stando a quanto riportato dal giornale locale Dennik, Robert Fico era uscito per un saluto alla folla quando si è verificata la sparatoria. I giornalisti presenti sul posto hanno riferito di diversi spari.

Sarebbero stati quattro i colpi di arma da fuoco sparati a Handlova, almeno uno di questi ha colpito il primo ministro slovacco Robert Fico. Nel frattempo, la presidente della Slovacchia Zuzana Caputova ha definito «brutale» l’attentato, condannando l’aggressione contro il primo ministro, e si è detta «scioccata» per quanto accaduto. Dalle indagini preliminari della polizia slovacca, riportate da Nexta che cita media locali, è emerso che l’aggressore ha ferito al petto e allo stomaco il premier Robert Fico e che si tratterebbe di un tentato omicidio, perché avrebbe mirato precisamente a lui.

Sull’attentato è intervenuto anche il portavoce del ministro degli Interni, Matej Neumann: «Possiamo confermare che hanno sparato al premier». Invece, la centrale operativa del servizio medico d’emergenza della Slovacchia ha riferito che l’allarme è scattato alle ore 14:30, quando sulla linea di emergenza è arrivata la segnalazione di un uomo ferito a Handlova, quindi è stato inviato un elicottero di soccorso.

