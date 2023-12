Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono fidanzati/ Adesso la coppia si prepara ad accogliere il primo figlio

Mancava solo la conferma ufficiale, ma Robert Pattinson e Suki Waterhouse sono ufficialmente fidanzati. A breve anche il matrimonio?

A un mese dall’emozionante annuncio della loro prima gravidanza, la coppia di attori Robert Pattinson e Suki Waterhouse fa nuovamente parlare di sé, con la conferma ufficiale del fidanzamento. Secondo quanto riferito da una fonte a People, Robert e Suki avrebbero intenzioni serissime per il futuro e l’anello di fidanzamento che adorna l’anulare sinistro di Suki confermerebbe la serietà dei loro propositi matrimoniali.

Il gioiello, un romantico “toi et moi” con due pietre che si uniscono sul davanti, ha acceso le voci di una proposta di matrimonio da parte di Pattinson. Il 2023 potrebbe segnare un capitolo importante nella vita dell’attore, che sembra concentrato non solo sulla sua carriera cinematografica ma anche della sua vita privata e sentimentale.

Robert Pattinson non vede l’ora di diventare padre, Suki Waterhouse scherza coi fan sulle sue “nuove” forme

La fonte ha condiviso che la coppia sta seriamente valutando l’idea del matrimonio nei prossimi mesi, ritenendolo un passo importante per entrambi. Robert Pattinson non ha nascosto il fatto di sentirsi molto grato e fortunato per la presenza di Suki nella sua vita, non a caso ha definito la loro relazione “incredibile”. L’attore è entusiasta all’idea di diventare padre e non vede l’ora di mettersi alla prova in un nuovo ruolo.

Le recenti immagini circolate della coppia a passeggio per le strade di Londra, testimoniano la gioia che Robert Pattinson e Suki Waterhouse stanno provando in questo momento speciale. Suki Waterhouse, annunciando la gravidanza sul palco, ha scherzato con i fan sulle sue nuove forme, mentre Pattinson, ambasciatore di Dior, attende con ansia l’arrivo del suo primo figlio.

