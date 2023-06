Roberta Beta operata per un tumore: “Sono miracolata”/ “L’adenoma non c’è più. Affan*ulo a chi mi vuole male”

Roberta Beta si è operata per un tumore benigno: “Il nodulo sotto l’orecchio era un adenoma”

Roberta Beta, concorrente della prima edizione del Grande Fratello, ha raccontato attraverso i social di aver avuto un problema di salute, oggi risolto attraverso operazione. Roberta Beta fu tra le concorrenti più apprezzate della prima edizione e negli anni successivi ha continuato a lavorare come giornalista. Ora ha deciso di raccontare la brutta esperienza vissuta per colpa di un adenoma.

Attraverso Instagram, la giornalista ha mostrato qualche tempo fa di essere in ospedale, scrivendo: “Tranquilli, non ho fatto il lifting. La vita ti sorprende sempre, purtroppo non sono sempre belle sorprese, ma sono qua, un po’ miracolata dal pellegrinaggio a Lourdes perché dopo anni ho capito che il nodulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata”.

Roberta Beta dopo l’operazione: “Ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio”

Oggi, venerdì 23 giugno, Roberta Beta ha aggiornato i suoi fan dopo l’operazione. Queste le sue parole: “L’esame istologico è risultato negativo e meno male, visto che le dimensioni dell’adenoma erano pari ad una piccola albicocca”. Per fortuna quindi solo tanto spavento per l’ex gieffina che ha concluso: “Sono felice e ringrazio la Madonna di Lourdes che mi ha tirato un orecchio e mi ha attenzionato su di un pallino fetente che appariva e scompariva da almeno un paio di anni. Ora che il bubbone non c’è più affan*ulo a chi mi vuole male e vado avanti sempre più sorridente!”

Dopo il Grande Fratello, la Beta ha svolto lavoro di giornalista e speaker radiofonica. Successivamente ha scritto un libro e ha anche provato la via della politica. Spesso però ha condiviso il suo malcontento per la mancanza di un lavoro stabile. Durante uno sfogo con i suoi follower scrisse: “È un anno che non lavoro, faccio cose, tante cose, ma il lavoro retribuito manca e francamente l’autostima va a finire sotto ai piedi”.

