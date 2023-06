Roberta Bruzzone: “L’addio a Ballando con le stelle? Non ero più stimolata”/ “Esperienza gradevole ma…”

Roberta Bruzzone, nuove rivelazioni sul suo addio a Ballando con le stelle

Roberta Bruzzone torna a parlare del suo addio a Ballando con le stelle. La celebre criminologa, che per anni è stata uno dei volti dello show condotto da Milly Carlucci, dove gestiva con Alberto Matano il famigerato ‘tesoretto’, è tonata sulle motivazioni della sua decisione nel corso di un’intervista rilasciata a Diva e Donna.

Incidente Lamborghini a Casal Palocco/ Bruzzone: "Non ci sono segni di frenata"

“Ballando con le stelle? Ho scelto di non andarci più perché non ero più stimolata”, ha ammesso Bruzzone. Ha quindi spiegato che il suo desiderio è ora quello di dedicarsi a lavori più affini alla sua esperienza: “È stata un’esperienza gradevole ed interessante, ma preferisco stare in tv in maniera più qualificata per esempio in trasmissioni come Ore 14 o La vita in diretta…”

Prof accoltellata ad Abbiategrasso/ Bruzzone: "Profilo psicologico del 16enne..."

Roberta Bruzzone, i nuovi progetti dopo Ballando con le stelle e la voglia di vacanza: “Anno tostissimo”

Roberta Bruzzone aveva ufficializzato il suo addio a Ballando con le stelle con un lungo post pubblicato sui social. La criminologa aveva voluto rispondere alle voci che circolavano sul suo addio, mettendo a queste un freno: “Ho preferito fare un passo indietro perché gli innumerevoli impegni di lavoro che mi attendono mi impediscono di garantire la mia presenza il sabato sera su Rai1. – ha poi spiegato – Questa temporanea incursione nel mondo del puro intrattenimento è stata molto interessante sotto il profilo professionale, mi ha arricchito e mi ha permesso di veicolare messaggi importanti“.

Omicidio Laura Ziliani/ Bruzzone: "Ecco perché gli imputati non sono credibili"

Prima di rimettersi a lavoro, Roberta Bruzzone è ora pronta a godersi un’estate di mare nella bella Sardegna: “Ho solo voglia di riposarmi: è stato un anno tostissimo tra consulenze, casi e tv…Ogni anno mi ripropongo di rallentare, ma è sempre peggio…” ha concluso.











© RIPRODUZIONE RISERVATA