Roberta Capua al posto di Serena Bortone?/ L’idea stuzzica la Rai: spunta l’indiscrezione…

Roberta Capua protagonista del pomeriggio di Raiuno?

Protagonista dei pomeriggi estivi di Raiuno nelle scorse stagioni, Roberta Capua che, negli anni, ha conquistato il pubblico con la sua semplicità e professionalità, potrebbe essere il nuovo volto del pomeriggio autunnale della rete ammiraglia della Rai. Nella prossima stagione televisiva, infatti, in casa Rai potrebbero cambiare diverse cose, in primis proprio il programma d’intrattenimento di Raiuno. Nelle ultime due stagioni, dopo l’edizione del Tg1 delle 13.30, a fare compagnia ai telespettatori sono stati Serena Bortone con il suo “Oggi è un altro giorno” e Alberto Matano con La vita in diretta.

Roberta Capua "miss Italia? La vissi con ingenuità"/ "Pentita di non avere laurea"

A settembre, però, tutto potrebbe cambiare. Secondo quanto fa sapere TvBlog, infatti, Serena Bortone e Oggi è un altro giorno dovrebbero salutare il pubblico di Raiuno. A sostituire la Bortone, secondo quanto scrive il settimanale Oggi, dovrebbe essere Roberta Capua.

Roberta Capua al posto di Serena Bortone?

Roberta Capua sarà la conduttrice sulla quale punterà Raiuno nella prossima stagione televisiva? Secondo quanto riporta il settimanale Oggi nel numero in edicola, la Capua potrebbe essere il nuovo volto del pomeriggio della prima rete della Rai. “Voci insistenti la vogliono nella prossima stagione televisiva alla guida di un programma quotidiano di Raiuno: prenderebbe il posto di Serena Bortone”, scrive Oggi.

Stefano Cassoli, marito Roberta Capua/ "Mi è piaciuto da subito". Le nozze nel 2011

Per ora, tuttavia, si tratta di un’indiscrezione non confermata. Oggi è un altro giorno e Serena Bortona faranno compagnia al pubblico di Raiuno fino alla fine di giugno: la Bortone saluterà, poi, definitivamente i telespettatori o darà appuntamento a settembre?

LEGGI ANCHE:

Roberta Capua: "Ho preferito mio figlio Leonardo al lavoro"/ "Sono ripartita da zero"

© RIPRODUZIONE RISERVATA