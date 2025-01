Roberta Di Fiore, chi è la moglie di Andrea Lo Cicero

Una luminosa carriera nel rugby per Andrea Lo Cicero che, negli ultimi anni, si è anche sensibilmente avvicinato al mondo televisivo attraverso la partecipazione a diversi programmi, tra cui l’esperienza come naufrago a l’Isola dei Famosi nel 2023. Oltre al lungo percorso professionale tra sport e televisione, però, ha anche costruito nel suo privato una famiglia molto unita e affiatata e spesso tenuta lontana dai riflettori e dalle ingerenze del gossip.

Al fianco di Andrea Lo Cicero c’è da diversi anni la moglie Roberta Di Fiore, della quale poco si sa essendo molto riservata e lontana dal mondo dello spettacolo; sappiamo però che in passato è stata una modella di professione, mentre attualmente aiuta suo marito nella gestione dell’attività agricola di famiglia nelle campagne in provincia di Viterbo, dove l’ex rugbista ha costruito la sua vita e il suo nucleo familiare.

Andrea Lo Cicero e Roberta Di Fiore: il matrimonio e i figli Ettore e Dante

Ma cosa sappiamo della riservatissima storia d’amore tra Andrea Lo Cicero e la moglie Roberta Di Fiore? La coppia è sposata dal 2019 e dal loro amore sono nati due figli, Ettore e Dante, quest’ultimo nato nel settembre 2023 proprio pochi mesi dopo la partecipazione dell’ex rugbista all’Isola dei Famosi. Fu per lui un’esperienza televisiva importante, vissuta al massimo ma consapevole anche della difficoltà di quella scelta; la moglie, infatti, era a casa nel pieno della gravidanza e ha sempre fatto il tifo per lui durante l’avventura in Honduras. Poi, la gioia della nascita del secondogenito Dante, annunciata da Lo Cicero con un post social: “Buongiorno, vi presento il nostro secondo orgoglio, Dante. La mamma Roberta sta benissimo; buon fine settimana per tutti voi”.