Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, Uomini e Donne/ Prima uscita insieme, ma…

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: primo appuntamento a Uomini e Donne

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, dopo essersi incontrati nello studio di Uomini e donne, sono usciti per la prima volta insieme. Il cavaliere del trono over, dopo aver chiuso definitivamente la frequentazione con Ida Platano, ha ammesso di essere interessato a alla dama che, in passato, ha avuto diverse frequentazioni nate a Uomini e donne come quella con Riccardo Guarnieri con cui aveva lasciato lo studio. Una storia che si è conclusa dopo pochi mesi con Roberta che, diversamente da Riccardo, ha scelto di non tornare in trasmissione se non per un confronto con Davide Donadei, il tronista con cui è uscita concludendo la serata con un bacio per poi chiudere definitivamente la conoscenza.

Alessandro Vicinanza e Roberta Di Padua, Uomini e Donne/ Lei chiude dopo...

La Di Padua, poi, ha scelto di restare in trasmissione per provare a cercare l’amore accettando di uscire con Alessandro Vicinanza per conoscerlo meglio. Come sarà andato il primo appuntamento?

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza: è già tutto finito?

Al centro dello studio, seduti l’uno di fronte all’altra, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza raccontano di essere usciti per la prima volta insieme. Una serata che, pare, non aver cancellato i dubbi di Roberta che, alla vigilia del primo appuntamento, aveva ammesso di preferire uscire con uomini che abbiano già dei figli.

ROBERTA DI PADUA AVVISA ALESSANDRO VICINANZA A UOMINI E DONNE/ "Preferirei uscire..."

In studio, così, Roberta racconta di non voler portare avanti la conoscenza con Alessandro. La loro frequentazione è così finita dopo un solo appuntamento. Ci sarà un colpo di scena nella prossime puntate?

