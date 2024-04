Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza si sono lasciati dopo Uomini e Donne?/ Lei allarma con un messaggio

Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza, storia finita dopo Uomini e Donne?

Alcune settimane fa, Roberta Di Padua e Alessandro Vicinanza lasciavano insieme lo studio di Uomini e Donne come nuova coppia. Nei giorni successivi, Silvia Toffanin li ha ospitati a Verissimo, e lì i due hanno raccontato la loro felicità e l’amore riscoperto una volta fuori dal programma. Un messaggio postato da Roberta Di Padua sul suo profilo Instagram sembra però annunciare che il rapporto con Alessandro sia cambiato.

“Non puoi commettere lo stesso errore due volte. La seconda volta che lo fai, non è più un errore, è una scelta”, è stato il messaggio postato dall’ex dama di Uomini e Donne. Parole che hanno allarmato i fan della coppia, ormai quasi certi che la storia tra i due sia arrivata al capolinea. D’altronde, le parole di Roberta non sono l’unico indizio in questa direzione.

L’esperta di gossip Deianira Marzano ha riportato alcune segnalazioni ricevute da diversi utenti proprio sulla coppia di Uomini e Donne. In particolare, i messaggi hanno come protagonista Alessandro Vicinanza, reo di non aver avuto un comportamento corretto nei confronti di Roberta. “Pare che Alessandro Vicinanza avesse i piedi in più scarpe“, si legge. Ma non è tutto. A quanto pare un’altra utente, invece, ha segnalato di aver sentito i genitori di Alessandro dire che a settembre il cavaliere farà il suo ritorno in trasmissione, dunque da single. “Due giorni fa ero davanti al negozio dei genitori di Alessandro Vicinanza e parlavano con parenti e dicevano che lui a settembre ritorna a Uomini e Donne.”, si legge nella segnalazione postata da Marzano. Indizi, questi, che confermerebbero la crisi tra i due volti di Uomini e Donne.











