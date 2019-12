Roberta Nigro è la fidanzata di Walter Nudo/ Prima foto di coppia: “Fantastici!”

“..semplicemente Buon Natale di cuore a tutti voi, da me e Roberta” scrive Walter Nudo nel suo ultimo post su Instagram. L’attore, ex vincitore dell’Isola dei Famosi, ha stupito tutti postando uno scatto che vede al suo fianco la sua fidanzata, Roberta Nigro. Si tratta del primo scatto social della coppia: finora Nudo aveva infatti mantenuto totale riserbo sulla sua nuova fiamma. Oggi, in occasione di queste festività natalizie, arriva finalmente il primo scatto insieme, con il quale viene anche ufficializzata la loro storia d’amore. Ben poco si conosce però della sua fidanzata: oltre al nome si sa infatti che la compagna di Walter Nudo è di Milano.

Roberta Nigro, chi è la fidanzata di Walter Nudo

Oltre a nome e provenienza, però, ben poco si conosce di Roberta Nigro. L’ex conduttore vuole infatti tutelare la privacy della fidanzata, con cui era già stato paparazzato a settembre. Solo alcuni mesi fa è stato il settimanale Chi a paparazzare insieme la coppia. Roberta e Walter si sarebbero conosciuti a giugno e avrebbero poi trascorso una romantica vacanza insieme in Sicilia,. Dopo la frequentazione iniziale, i due hanno poi deciso di prendere casa insieme alle porte di Milano. Fino al 25 dicembre, però, lui non aveva mai mostrato la sua fidanzata a mezzo social né aveva mai parlato di lei. Oggi la decisione di presentarla a tutti e di ufficializzare la loro storia d’amore. Una relazione che dunque procede a gonfie vele!

