Roberta, sorella Federica Calemme/ “Mi manca!”, L’appello a Signorini sarà ascoltato?

Federica Calemme riceverà la visita della sorella?

Federica Calemme, questa sera venerdì 28 gennaio, poterebbe lasciare definitivamente la casa del Grande Fratello Vip. Entrata da poco meno di un mese dentro la casa di Cinecittà, Federica non ha mai ricevuto una sorpresa, come successo agli altri concorrenti del reality show. La stessa Calemme si è lamentata della scarsa considerazione ricevuta dal padrone di casa, Alfonso Signorini: “Ma no, Alfonso neanche mi saluta a volte, sono poco interessante… Anzi, l’unica cosa carina è uscita da Manuel quando mi ha salutato. È stato veramente un piacere passare qui del tempo con lui… A trovarne persone così!”, ha detto a Gianmaria Antinolfi. Non è da escludere che questa sera la bella Federica possa ricevere la visita di una persona a lei cara, magari la sorella Roberta di cui ha più volte parlato dentro la casa.

Roberta: la sorella di Federica Calemme

Nelle scorse settimane Federica Calemme ha vissuto un momento di sconforto pensando alla sua famiglia, in particolare alla sorella Roberta. Dentro la sauna in compagnia di Jessica Selassié e Sophie Codegoni, Federica si è messa a piangere: “Stavo pensando pure a mamma, mio padre… pensavo a mia sorella”. La ex professoressa dell’Eredità ha ammesso di avere molti rimorsi nei confronti di sua sorella: “Mi dispiace di non essere la sorella che magari voleva. Sono sempre stata molto distaccata, io vivo con loro ma è come se non stessi con loro”. Ma non è tutto, Federica ha ricordati i mesi in cui sua sorella era in dolce attesa: “Stavo pensando pure a quando lei è rimasta incinta, se le avrò accarezzato il pancione 3/4 volte è pure assai”. Lo sorella non ha mai commentato sui social le parole della sorella: Roberta apparirà dentro la casa del GF Vip per confortare Federica?

