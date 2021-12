Roberta Stoppa, prima moglie di Peppino Di Capri/ Perchè si sono lasciati?

Il nome di Peppino Di Capri è associato a due donne, Roberta Stoppa e Giuliana Gagliardi. Con la prima l’unione non è stata particolarmente duratura, ma ha lasciato comunque un segno indelebile nella vita e nel cuore del cantante, non solo per il figlio che hanno avuto insieme (Igor, nato nel 1970), ma anche perché lei è stata l’ispiratrice di una delle sue canzoni più celebri, “Roberta”, appunto.

Con entrambe le sue compagne ha instaurato un legame fortissimo: “Sono stato geloso, come si fa a non esserlo? – aveva raccontato a Serena Bortone, ospite di ‘Oggi è un altro giorno’ -. Sono possessivo delle cose che mi appartengono, sono geloso del microfono che uso guai a chi me lo tocca. Non so, magari è colpa di qualcosa dell’infanzia che mi è stato sottratto”.

Chi è Roberta Stoppa: prima moglie e musa ispiratrice di Peppino Di Capri

Roberta Stoppa era un’indossatrice bellissima, famosa soprattutto negli anni ’60, uno dei periodi più felici della sua carriera. L’amore che era nato con Peppino Di Capri aveva fatto sognare i fan del cantante, al punto tale che alcuni avevano voluto essere al loro fianco il 3 maggio 1961, giorno del loro matrimonio celebrato a Viareggio. La coppia aveva voluto condividere la felicità del momento con ben 500 invitati, tra parenti e amici.

La donna è diventata popolare anche per la canzone che il marito aveva deciso di dedicarle, a conferma di quanto fosse forte l’amore che lui nutriva per lei, nonostante i due si siano poi lasciati. L’addio definitivo tra i due è datato 1972, poco dopo la nascita del loro ultimo figlio, Igor. Questo ha fatto pensare a un possibile tradimento da parte di lui come causa scatenante. Lei non l’ha presa particolarmente bene, al punto tale da non voler più ascoltare alcun brano del suo ex.

No alla famiglia allargata

Almeno ufficialmente si era pensato che le due donne di Di Capri fossero riuscite a instaurare un rapporto sereno, ma la realtà sarebbe stata ben diversa. “Non potrò mai essere amica di tua moglie – aveva detto lei in un’intervista -. Non mi ha fatto piacere che lui (il riferimento è al loro figlio, Igor) sentire che lui sia stato il frutto di una riconciliazione, quasi un errore di percorso”.

Insomma, non ci sarebbe stata alcuna famiglia allargata. Anzi, l’interprete di “Champagne” nei primi anni di vita non avrebbe avuto alcun rapporto con il suo primogenito.

